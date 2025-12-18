El insólito destino en Argentina que espera por Facundo Callejo si Cusco FC no se aviva: “Complicado, pero no imposible”

Para nadie es ninguna novedad que Facundo Callejo representa ser uno de los mejores futbolistas de la Liga 1 2025. Siendo el máximo goleador del campeonato con 25 anotaciones, claramente hay varios equipos que lo quisieran fichar pensando en la temporada 2026. En esta ocasión, hay un candidato desde el fútbol argentino que empezó a analizarlo y a tenerlo en carpeta.

Estamos hablando de Colón, equipo que milita en la segunda división del fútbol argentino, pero que al parecer no sería ningún tipo de impedimento para tratar de persuadir a Facundo Callejo. Eso sí, es muy probable que en la interna dirigencial de Cusco FC ya estén muy al pendiente la situación y manejen cuestiones muy importantes para seguir contando con el ‘9’.

“Los dirigentes, Colotto y Medran están de acuerdo con hacer un esfuerzo para contar con él. Reúne todas las características que el club necesita en este momento. Es clave el entusiasmo del futbolista para que pueda darse el pase. Es referente en Cusco, tiene dos años más de contrato y va a jugar Copa Libertadores“; informó el periodista colombiano Brian Borra.

¿Realmente es posible que Facundo Callejo pueda dejar Cusco FC para analizar la opción de Colón?

Es principio, es importante mencionar que Facundo Callejo tiene contrato con Cusco FC hasta diciembre del año 2027 ya que hace unos meses se anunció la renovación. Ahora, también se habla de que el goleador argentino tendría una cláusula que asciende al millón de dólares, así que el equipo que esté interesado en contar con sus servicios deberá realizar un buen esfuerzo económico.

Frente a estos escenarios, es muy poco probable que Colón cumpla con todos los requisitos para persuadir a Facundo Callejo. Además, no perdamos de vista que el club argentino juega la segunda división y por otro lado Cusco FC se alista para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin duda alguna, sería un retroceso para su carrera y veremos si es que logra darse una respuesta.

La postura de Miguel Rondelli sobre el futuro de Facundo Callejo en Cusco FC

En una reciente entrevista con ‘Radio Ovación‘, Miguel Rondelli aseguró que Facundo Callejo no tiene ofertas concretas por el momento. Además, el entrenador de Cusco FC hizo énfasis en que de todas maneras viene analizando junto a su comando técnico opciones de refuerzos pensando en la siguiente temporada y así no esperar que se vayan jugadores para recién actuar.

“Tiene contrato hasta el año 2027 y cuenta con una cláusula de salida. Lo que me dijo el gerente deportivo es que no ha llegado ninguna oferta por él. Lo que estamos haciendo es perfilar futbolistas que puedan ser reemplazos. No podemos iniciar la búsqueda cuando es que ya se fueron”; comentó el estratega argentino y con lo cual entendemos la postura de Cusco FC respecto al goleador.

