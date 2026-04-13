Pablo Guede borra a Pedro Aquino frente a ADT Tarma y utilizará a un futbolista nunca antes visto

La lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a ADT en Tarma ha sacudido el entorno blanquiazul. La principal noticia es la ausencia de Pedro Aquino, quien vuelve a quedar fuera de la consideración de Pablo Guede.

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El mediocampista con pasado en el América y Santos Laguna no viajará a la altura, generando dudas sobre su presente. Esta decisión táctica o física del entrenador argentino marca un precedente importante en el Torneo Apertura de la Liga 1.

Ante la baja del experimentado volante, el cuerpo técnico ha decidido apostar por la renovación total del plantel. La gran sorpresa es la inclusión de futbolistas juveniles que buscan debutar en un escenario de extrema dificultad.

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Las apuestas de Pablo Guede en la altura

Según el reporte del periodista Gerson Cuba, la delegación íntima presenta rostros nuevos para el duelo en Tarma. Destaca la presencia de Jussepi García, un zaguero de 18 años valorado por su perfil zurdo y salida limpia.

Sin embargo, el nombre que más llama la atención es el de Zait González. Con apenas 17 años, este pivote defensivo recibe su primer llamado al equipo principal bajo el mando de Guede.

González se perfila como la pieza nunca antes vista que podría tener minutos ante la falta de variantes en la contención. Su despliegue físico será vital para contrarrestar la intensidad de ADT en los 3,053 metros sobre el nivel del mar.

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¿Qué pasa con Pedro Aquino?

La situación de la “Roca” empieza a preocupar a la hinchada de Alianza Lima debido a su jerarquía internacional. Tras su paso exitoso por México, se esperaba que Aquino fuera el eje del mediocampo en partidos clave.

Su exclusión de la lista definitiva para la Liga 1 sugiere que el jugador aún no alcanza el ritmo de competencia exigido. Pablo Guede prefiere no arriesgar y opta por elementos que garanticen una respuesta física inmediata en la altitud.

Alianza Lima buscará los tres puntos en el Estadio Unión Tarma con un equipo joven y renovado. El debut de las nuevas promesas será el principal foco de atención en esta jornada del fútbol peruano.

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Pedro Aquino no fue convocado, en su lugar va Zait González. (Foto: X).

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