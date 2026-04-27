La decisión radical de Pablo Guede en Alianza Lima luego de vencer al Atlético Grau y ser líderes de la Liga 1

Alianza Lima vive días de euforia tras consolidarse en la cima del Torneo Apertura 2026. Luego de la importante victoria frente a Atlético Grau, el técnico Pablo Guede ha tomado una determinación que impacta directamente en la planificación semanal del equipo.

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El estratega argentino decidió otorgar la jornada de hoy libre para todo el plantel profesional. Según informó el periodista Gerson Cuba (Radio Ovación), los jugadores retomarán los entrenamientos mañana mismo con la mira puesta en el siguiente objetivo.

El plan de recuperación del líder

Esta medida busca equilibrar la carga física acumulada tras el intenso despliegue mostrado en la última jornada. Guede considera que este respiro de 24 horas es vital para que los futbolistas recuperen energías antes de encarar la recta final del torneo.

Al otorgar este descanso inmediato, el cuerpo técnico prioriza la salud muscular de sus figuras. El equipo volverá mañana a las prácticas en Matute para pulir los detalles tácticos de cara a la fecha 13.

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Enfoque total: Alianza Lima vs. CD Moquegua

El cuadro blanquiazul no pierde el tiempo y ya planifica lo que será el duelo contra CD Moquegua en casa. El partido está programado para el sábado 2 de mayo a las 8:00 PM, donde se espera un marco espectacular de público.

Ser punteros de la Liga 1 exige una concentración absoluta y Pablo Guede lo sabe perfectamente. El comando técnico confía en que esta pausa estratégica permitirá llegar con la máxima frescura al próximo compromiso en La Victoria.

Alianza Lima luego de vencer a Atlético Grau se toma un respiro. (Foto: X).

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