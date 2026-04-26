El nombre de Jorge Fossati volvió a sonar con fuerza en Universitario de Deportes tras la salida de Javier Rabanal. Sin embargo, el experimentado entrenador uruguayo, que recientemente asumió el mando de Liverpool FC de su país, decidió no regresar al club ‘crema’ y explicó públicamente los motivos de su decisión.

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En declaraciones recientes, el técnico dejó en claro que su vínculo emocional con la ‘U’ sigue intacto, aunque también marcó distancia respecto a la coyuntura actual del club.

Sin duda alguna, sus palabras no pasaron desapercibidas entre los hinchas ‘merengues’, quienes esperaban su retorno tras el exitoso paso que tuvo por la institución de Ate.

Fossati reafirma su cariño por Universitario

Fossati fue enfático al hablar sobre lo que significa Universitario en su carrera. El estratega destacó el respaldo que recibió durante su etapa en el club y la conexión que logró con el plantel, factores que —según él— fortalecieron su vínculo con la institución.

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“Mi amor por Universitario está por encima del bien y del mal. La gente me dio gran cariño, la relación con el plantel fue maravillosa”, señaló el entrenador, dejando en claro que su salida no responde a una falta de identificación con el equipo.

Las razones detrás de su decisión

Pese al afecto que mantiene por la ‘U’, Fossati explicó que el contexto actual no es el adecuado para un retorno. El técnico fue directo al señalar que existen diferencias en la forma de pensar con algunas personas que hoy ocupan cargos importantes dentro del club.

“Pero este no es el momento de volver. No tengo la misma mentalidad que otras personas con cargos importantes en el club”, afirmó, dejando entrever que su decisión pasa más por un tema de afinidad en la gestión que por lo deportivo.

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Jorge Fossati: “Mi amor por Universitario está por encima del bien y del mal. La gente me dio gran cariño, la relación con el plantel fue maravillosa, pero este no es el momento de volver. No tengo la misma mentalidad que otras personas con cargos importantes en el club.” pic.twitter.com/OVRAgQzpLd — Charla Táctica Perú (@charlatacticape) April 26, 2026

De esta manera, el regreso del ‘Nono’ a Universitario queda descartado, al menos en el corto plazo, mientras el entrenador inicia un nuevo desafío en el fútbol uruguayo al frente de Liverpool FC.

Jorge Fossati fue presentado en Liverpool FC

A través de sus redes sociales, Liverpool FC hizo oficial la llegada de Jorge Fossati, quien trabajará junto a Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins como asistentes, y Sebastián Avellino junto a Santiago Escutary como preparadores físicos.

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⚫️🔵 ¡Bienvenido Jorge!



Jorge Fossati es el nuevo entrenador de Liverpool Fútbol Club.



Trabajará junto a Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins como Ayudantes, y Sebastián Avellino junto a Santiago Escutary como preparadores físicos. pic.twitter.com/gTlGQrg5Ic — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) April 26, 2026

DATOS CLAVES

Jorge Fossati rechazó regresar a Universitario tras asumir el mando del Liverpool FC de Uruguay.

El entrenador uruguayo afirmó que su decisión se debe a diferencias con la actual directiva.

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