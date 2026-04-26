Tras perder contra Alianza Atlético, se conoció lo que pasará con Jorge Araujo

Universitario de Deportes cayó por 2-1 ante Alianza Atlético. Este es un duro golpe para los de Ate, quienes prácticamente quedan descartados para la pelea por el Torneo Apertura. Este es un golpe que podría ser importante para el futuro del entrenador, el cual ya está siendo duramente cuestionado por este juego que acabó con los sueños de los hinchas.

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El periodista Gustavo Peralta habló en el programa Al L1mite sobre lo que pasará con Jorge Araujo tras la dura derrota. Su situación sigue siendo la misma, la directiva está evaluando si se queda o se va, pero después de esta derrota quizás su permanencia esté en una gran duda.

Por otro lado, Franco Velasco está en una situación complicada también ya que no viene tomando buenas decisiones desde que tomó las riendas de Universitario de Deportes. Lo cual también es muy cuestionado más que todo por los hinchas, los cuales no están nada contento con como se está llevando al equipo.

Por último, Álvaro Barco es de los que genera duda. Su puesto es el más criticado por la hinchada, los jugadores que ha traído no han marcado diferencia y por eso se piensa que podría renunciar. Tras este encuentro terminó yéndose del Estadio Monumental en silencio, sin mencionar anda.

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Lo que se conoce sobre el futuro de Jorge Araujo:

¿SE VA EL COCO ARAUJO?



🎙️@Gustavo_p4 cuenta cúal es la situación de Universitario de Deportes luego de la dolorosa derrota ante Alianza Atlético. #ALL1MITE



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Partido clave para Jorge Araujo

Se viene un partido clave para el futuro de Jorge Araujo, en este juego se juega su permanencia en el puesto de DT principal. Ya logró una victoria con goleada incluida, pero también una derrota en casa que cala bastante fuerte. Por lo que lo único que le queda es un partido internacional para sorprender.

Por la Copa Libertadores se medirá ante Nacional de Uruguay, este partido va a ser clave para seguir peleando en la fase de grupos. Ya perdieron un juego en casa, por lo que va a ser vital para mantenerse con opciones reales lograr un triunfo. Así que ahí se verá si el ‘Coco’ puede pelear o definitivamente el DT no está hecho para el club.

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