Atlético Grau vs. Alianza Lima EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: previa

Pablo Guede dispondrá de los siguientes jugadores en el duelo de esta tarde ante Atlético Grau en la ciudad de Trujillo.

Hinchas de Alianza Lima asistieron a las afueras del hotel de concentración del equipo para armar una tremenda fiesta en la previa del duelo de hoy ante Atlético Grau en la ciudad de Trujillo.

Atlético Grau y Alianza Lima se enfrentan el día de hoy en uno de los partidos más esperados y atractivos del fin de semana. En el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, el Estadio Mansiche de Trujillo será testigo de una tarde que en la previa promete diversas emociones y que a continuación podrás vivir todas las incidencias gracias a la cobertura exclusiva de Bolavip Perú.

En cuanto a cómo llegan los equipos el encuentro de esta tarde en la ciudad de Trujillo, Atlético Grau viene de golear 4-1 a Sporting Cristal en el Estadio Campeones del 36 de Sullana y mostrando un muy buen nivel. Por otro lado, Alianza Lima hizo historia y apabulló 8-0 a Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva, siendo este uno de los triunfos más letales de los victorianos.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026?

14:30 | México (CDMX)

15:30 | Colombia, Ecuador y Perú

16:30 | Bolivia y Venezuela

17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

¿Dónde ver Atlético Grau vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026?