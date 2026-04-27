¿Fabián Bustos regresa a Universitario? lo último que se sabe de su posible vuelta a Ate

Universitario de Deportes todavía no ha definido a su nuevo entrenador tras la salida de Javier Rabanal por malos resultados. Esto ha hecho que se comience a hablar de varios nombres. Pero uno que se mantiene en suspenso es el de Fabián Bustos, quien hace poco nada más dirigió al equipo el año pasado. Su vuelta es algo que ilusiona, pero ¿podrá llegar a Ate?

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En el programa Hablemos de Max se conoció un poco de la situación del DT argentino. En un comienzo el periodista Gustavo Peralta contó que tuvo comunicación con el entorno del entrenador hace poco, pero le habían dicho que no había forma. Más que todo ya que estaba muy metido en Millonarios y no quería dejar el proyecto.

Pues, resulta que hace poco el comunicador volvió a hacer una consulta y la respuesta fue más alentadora. Un “Dios dirá” dice bastante, ya que en este caso no terminan por negar nada, más bien dejan la puerta abierta. Lo cual podría ser una buena opción para Universitario de poder traer a un viejo conocido.

¿Fabián Bustos vuelve a Universitario?

🎙️ @Gustavo_p4: "La semana pasada el entorno de Bustos me dijeron que estaban concentrados con el proyecto de Millonarios"



Ayer pregunté y me dijeron: 'Dios dirá'#HablemosDeMAX



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Por ahora Millonarios está quedando fuera de la Liguilla en el Torneo Apertura de Colombia. Lo cual podría hacer que Bustos pueda ser echado en un futuro cercano, lo que convendría a la ‘U’ para ficharlo gratis. Pues, de otra forma tendrían que pagar para poder contratarlo, una inversión que sería costosa en este momento.

¿Qué le daría Fabián Bustos a Universitario?

Si hay algo que están buscando en Universitario, es un perfil de entrenador que pueda llegar a seguir con el camino que ya venían siguiendo en el club. Es decir, mantener un sistema táctico, aparte de ordenar a los jugadores y tener un buen manejo de vestuario. Esto lo tenía el argentino, lo cual le permitió salir campeón en la temporada 2024.

La llegada de Rabanal al equipo hizo que su filosofía cambie totalmente, incluso se terminó peleando con algunos jugadores, los cuales no estaban nada contentos. Por ese motivo, su salida era algo que tarde o temprano ocurriría, ya que no daba para más.

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Plantel de Universitario (Foto: Universitario).

Ahora, de no llegar Bustos tendrían que buscar a un entrenador con un perfil más parecido a Bustos o Fossati. Que conozcan bien la línea de 5, pero que también pueda ayudar a que los jugadores puedan rendir en un mejor nivel. Ya que en estos momentos no se ha potenciado a nadie.

Datos Claves

Fabián Bustos mantiene la puerta abierta para regresar a Universitario de Deportes este año.

mantiene la puerta abierta para regresar a este año. El entrenador fue campeón en 2024 con el club manteniendo un sistema de línea de 5 .

con el club manteniendo un sistema de . Universitario busca técnico tras la salida de Javier Rabanal por los malos resultados obtenidos.