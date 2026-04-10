Giro inesperado en la agenda internacional de la Selección Peruana. Cuando todo apuntaba a un amistoso internacional ante un país que irá al Mundial 2026, finalmente quedó descartado y ahora será la Selección de Bolivia quien lo enfrentará.

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La razón del cambio no es menor. La reconfiguración de sedes y la confirmación del duelo de Perú ante la Selección de España en México alteraron completamente la planificación. En ese escenario, Bolivia reaccionó rápido y cerró el amistoso que originalmente estaba en carpeta de la Bicolor.

El movimiento deja una lectura clara: la Selección de Escocia era una prueba exigente que ahora aprovechará Bolivia. El duelo se jugará en Estados Unidos y servirá como preparación para el equipo europeo de cara al Mundial 2026, donde integrará un grupo altamente competitivo.

Y es que la Selección de Escocia compartirá el Grupo C con rivales de peso como la Selección de Brasil y la Selección de Marruecos, además de la Selección de Haití. Un contexto que exige partidos de alto nivel competitivo en la previa.

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Bolivia confirmó que jugará ante Escocia un partido amistoso. (Foto: X)

Perú descartó jugar ante Escocia y Bolivia aprovechó

Para la Selección de Bolivia, en cambio, se trata de una oportunidad de oro. Medirse ante un rival mundialista europeo eleva su preparación y le permite sumar experiencia ante estilos de juego distintos a los sudamericanos.

Así, la Selección Peruana pierde un sparring de jerarquía, pero reacomoda su calendario con un duelo de alto perfil ante España. En este juego de agendas, unos pierden, otros ganan, y Bolivia supo aprovechar el momento.

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Perú jugará ante España un amistoso internacional. (Foto: X)

¿Cuándo jugará Perú ante España en amistoso internacional?

Perú juega ante España este lunes 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, México.

¿En qué canal se verá el partido entre Perú vs. España?

El partido entre Perú vs. España se podrá ver en vivo y en directo en Movistar Deportes, América Televisión y ATV Deportes. Además, también se podrá ver gratis en Bolavip en el minuto a minuto.

Datos claves

La Selección Peruana canceló su amistoso contra Escocia para enfrentar a España en México.

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Bolivia reemplazará a Perú como rival de Escocia en un partido en Estados Unidos.