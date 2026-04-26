Fue titular con Javier Rabanal: pero con Jorge Araujo no es ni considerado en las convocatorias

El ambiente en Universitario de Deportes ha cambiado drásticamente tras la salida de Javier Rabanal del banquillo técnico. La llegada de Jorge Araujo no solo ha traído una nueva propuesta táctica, sino también decisiones firmes sobre el plantel principal.

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El caso más llamativo es el de Sekou Gassama, quien ha pasado de la titularidad absoluta al ostracismo total. El delantero senegalés parece no tener espacio en el nuevo esquema que intenta implantar el “Coco” en Ate.

Un giro radical en la delantera crema

Bajo la gestión de Rabanal, Gassama fue la apuesta estelar para la Copa Libertadores, haciendo dupla con Alex Valera. Sin embargo, los resultados negativos y el bajo rendimiento ofensivo aceleraron la salida del anterior cuerpo técnico.

Sekou Gassama no es considerado por Jorge Araujo. (Foto: X).

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Con Araujo al mando, la situación del atacante ha dado un vuelco de 180 grados. Por segundo partido consecutivo, el jugador no ha sido incluido en la lista de convocados, confirmando que no es prioridad para el actual entrenador.

El futuro de los cupos extranjeros

La ausencia de Gassama para el duelo de este domingo 26 de abril ante Alianza Atlético de Sullana es una señal clara. Los rumores sobre su salida al finalizar el Torneo Apertura cobran más fuerza con cada jornada que pasa fuera de las canchas.

La directiva liderada por Álvaro Barco tendría decidido utilizar la ventana de pases de mitad de año para realizar ajustes. El reglamento permite reemplazar a dos extranjeros, y el cupo del senegalés sería el primero en quedar disponible.

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Universitario busca soluciones inmediatas

Jorge Araujo ha decidido “poner el pecho” y tomar medidas que, aunque drásticas, cuentan con el respaldo de gran parte de la hinchada. La prioridad del estratega es recuperar la efectividad goleadora y el orden táctico que se perdió en los últimos meses.

El partido en el calor de Sullana será una prueba de fuego para el nuevo sistema sin Gassama. La “U” necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea y dejar atrás la crisis de resultados que marcó el inicio del 2026.

Jorge Araujo apartó a Sekou Gassama del partido por Liga 1. (Foto: X).

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