Guillermo Farré le ganó a Pipo Gorosito y dirigirá a club campeón de Chile

Guillermo Farré quedó en la memoria reciente de los hinchas de Sporting Cristal por una etapa marcada por resultados adversos. El técnico argentino se encuentra sin equipo tras su salida de Aldosivi, pero ya tendría todo encaminado para asumir la dirección de un club importante.

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Guillermo Farré es nuevo DT de Palestino

En las últimas semanas, Guillermo Farré no alcanzó los resultados que esperaba la dirigencia de Aldosivi y fue apartado del cargo. Sin embargo, su regreso a los banquillos no tardó: recientemente se confirmó que será el nuevo entrenador de Palestino, uno de los clubes tradicionales del continente.

Según informó el periodista César Luis Merlo, el exentrenador de Sporting Cristal alcanzó un acuerdo verbal con la dirigencia del club chileno y este domingo estampará su firma hasta el final de la temporada actual.

“Guillermo Farré es el nuevo entrenador de Palestino. Ya hay acuerdo de palabra para que mañana asuma en reemplazo de Cristian Muñoz. Contrato hasta fin de temporada si los documentos están ok. Debuta el miércoles ante Gremio”, reveló el mencionado comunicador en su cuenta de Twitter.

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¿Cuándo se daría su debut?

Asimismo, el periodista deportivo indicó que la intención es que Guillermo Farré tenga su estreno en el banquillo de Palestino este miércoles frente a Gremio. El encuentro está programado para las 19:30 horas de Perú en el estadio Municipal de La Cisterna y corresponde a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

DATOS CLAVES

Guillermo Farré alcanzó un acuerdo verbal para ser el nuevo director técnico de Palestino.

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El exentrenador de Sporting Cristal firmará contrato este domingo hasta el final de la temporada.