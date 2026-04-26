Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO y GRATIS por el Torneo Apertura vía L1 Max

Por la fecha número 12 del Torneo Apertura se enfrentan Universitario de Deportes contra Alianza Atlético EN VIVO y GRATIS. Este juego se disputará en el Estadio Monumental de Ate desde las 18:00 horas de Perú. El árbitro encargado de llevar el partido es el colegiado Edwin Ordóñez.

Por el lado de los locales, el conjunto de Jorge Araujo viene con un cambio de cara tras la salida de Javier Rabanal. Es así como en su último juego en casa lo terminaron ganando por 4-1 ante Deportivo Garcilaso. Este resultado ilusiona bastante a la hinchada que ve con buenos ojos el último resultado que sacaron.

Mientras tanto, el cuadro de Alianza Atlético no la está pasando muy bien en esta campaña. Hablamos que en este momento tiene un total de 11 puntos y están en el lugar 14 de 18. En su último juego se enfrentó a Comerciantes Unidos de visitante y terminaron cayendo por 1-0.

Alineaciones del partido

El cuadro de Universitario de Deportes trae algunas variantes en su once inicial, esto buscando guardar algunos jugadores para la Copa Libertadores.

Alineación de Universitario de Deportes: Diego Romero o Miguel Vargas;

Aldo Corzo, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, César Inga, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha; Edison Flores, Álex Valera.

Por el lado de los ‘Churres’ no harán mayores cambios en este juego, esperando poder dar la gran sorpresa de la fecha.

Alineación de Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Williams Guzmán, José Luján, Anthony Gordillo; Hernán Lupu, Germán Díaz, Jimmy Pérez, Cristian Penilla, Jorge del Castillo; Valentín Robaldo.

Datos del Universitario vs Alianza Atlético