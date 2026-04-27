Universitario tomó una decisión radical sobre Álvaro Barco luego de perder el Torneo Apertura 2026

El clima institucional en Universitario de Deportes ha llegado a un punto de ebullición. La reciente pérdida del Torneo Apertura 2026 ha gatillado una serie de evaluaciones profundas en la alta directiva del club crema.

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Franco Velazco, administrador temporal de la institución, lidera las reuniones para definir el futuro deportivo. El principal señalado tras el fracaso en la planificación es Álvaro Barco, actual director deportivo de la entidad.

La situación límite de Álvaro Barco

Según información revelada por el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, la continuidad de Barco pende de un hilo. El directivo fue captado en una actitud solitaria y pensativa tras los últimos incidentes en el estadio.

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La hinchada merengue ha manifestado su descontento de manera explosiva, exigiendo su salida inmediata. La presión social se ha convertido en un factor determinante que la administración Velazco no puede ignorar en este momento.

A pesar de los cuestionamientos, fuentes cercanas indican que Barco no tiene la intención de presentar su renuncia formal ante la directiva. Esto obligaría a la administración a tomar medidas directas.

Horas decisivas en Ate

El periodista Peralta explicó que la salida de Barco podría concretarse en las próximas horas. No se descarta que la administración opte por removerlo del cargo ante la falta de resultados positivos en la presente temporada.

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La planificación deportiva ha sido el punto más criticado por los especialistas y la afición. Universitario busca una reestructuración inmediata que permita afrontar el Torneo Clausura con una mentalidad renovada.

El escenario actual es complejo y requiere decisiones firmes para calmar las aguas en el club. La remoción de Barco sería el primer paso de una transformación necesaria tras el golpe del Apertura.

Álvaro Barco sigue siendo por ahora el director deportivo en Universitario. (Foto: X).

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