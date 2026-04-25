Tras su etapa en Alianza Lima, el técnico argentino Néstor Gorosito había dejado entrever que se tomaría una pausa antes de asumir un nuevo reto. Sin embargo, sus recientes declaraciones dejaron claro que su futuro podría definirse antes de lo esperado.

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Durante su participación en el programa Rambla Stream, el ‘Pipo’ no ocultó su deseo de regresar a un club que marcó su carrera como entrenador: Gimnasia y Esgrima La Plata: “Me hubiese encantado poder llegar a Gimnasia porque la pasé muy bien, nos fue muy bien y el club recaudó mucho dinero”.

Luego, el técnico Néstor Gorosito se mostró visiblemente emotivo al referirse al vínculo que mantiene con la institución: “Dios quiera pueda volver, me sentí muy cómodo en el club. Es popular y muy familiero”.

Así, mientras define su próximo destino, Néstor Gorosito vuelve a escena con fuerza en el mercado y con un deseo claro que podría mover emociones en La Plata.

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El técnico argentino Néstor Gorosito tras la clasificación de Alianza Lima a la Fase 3 de la Copa Libertadores luego de eliminar a Boca Juniors en La Bombonera. (Foto: Getty Images)

Néstor Gorosito quiere dirigir a Gimnasia y Esgrima La Plata

Pese a este claro guiño, Néstor Gorosito también dejó en claro que su situación actual es abierta, ya que ha recibido múltiples propuestas tanto del fútbol argentino como del extranjero.

“Tuve tres equipos de Argentina y algunos del exterior. He tenido gracias a Dios posibilidades, pero estoy tratando de elegir y no equivocarme. De Gimnasia nadie habló conmigo”, concluyó, dejando la puerta abierta, aunque sin contactos formales por ahora.

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El técnico Néstor Gorosito durante un partido de Gimnasia y Esgrima La Plata. (Foto: X)

¿Cuántos años tiene Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito tiene 61 años, es entrenador argentino y actualmente se encuentra sin club tras terminar su vínculo con Alianza Lima.

Los números de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Néstor Gorosito dirigió en total 55 partidos a Alianza Lima en la temporada 2025, ganó 27, empató 16 y perdió 12. En total tuvo un rendimiento del 58.79% con 81 goles a favor, 55 en contra y un balance de +26.

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Datos claves

El técnico Néstor Gorosito expresó su deseo de volver a dirigir a Gimnasia y Esgrima.

Gorosito confirmó haber recibido propuestas de tres equipos argentinos y varios clubes del exterior.

Actualmente no existen contactos formales entre la directiva de Gimnasia y el entrenador argentino.