Tras su eliminación del Masters 1000 de Madrid ante Arthur Fils, Ignacio Buse, actual número 58 del ranking ATP, vuelve a disputar un torneo Challenger. Será parte del certamen en Aix-en-Provence donde tiene una dura tarea por delante: deberá defender muchos puntos ATP y no tendrá un debut sencillo, ya que enfrentará al argentino Francisco Comesaña (105º).

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Buse no pudo sostenerse en el Masters 1000 de Madrid, pese a hacer un gran trabajo y a mostrar una gran mejoría con respecto a los torneos anteriores. Ganó en primera ronda ante el francés Adrian Mannarino en dos sets, su primer triunfo en un Masters 1000, pero perdió en la siguiente instancia. Fue caída en un partidazo en tres sets ante Arthur Fils.

Al concluir su participación antes del inicio de una nueva semana en el tour, el tenista peruano decidió participar de uno de los torneos en los que tuvo una buena actuación en la pasada temporada. Se trata del Challenger de Aix-en-Provence, que se disputa sobre tierra batida en el sur de Francia.

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¿Por qué Ignacio Buse disputa un Challenger? No se trata de cualquier certamen, ya que en la temporada pasada (2025), llegó a las semifinales en Aix-en-Provence donde perdió ante quien sería el campeón, el croata Borna Coric. Por lo tanto, el ‘Colo’ deberá defender los 50 puntos que otorga dicho certamen a los semifinalistas.

Ignacio Buse enfrentará a Francisco Comesaña

El sorteo del cuadro principal del Challenger de Aix-en-Provence se realizó en las últimas horas. Ignacio Buse fue preclasificado como el quinto favorito para el certamen, por lo que jugará la primera ronda. Su rival será el argentino Francisco Comesaña, un duro oponente para el debut.

Comesaña, nacido en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, no está en su mejor momento, pero sí se sostiene como un rival peligroso, sobre todo, en superficie de tierra batida. En su carrera, ha ganado siete títulos Challenger, aunque el último ha sido a fines de 2024, ya que durante el último tiempo se ha caracterizado por jugar torneos ATP.

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Buse no tendrá un camino fácil para llegar, al menos, hasta semifinales. Es que, en caso de superar a Comesaña podría verse las caras contra un viejo conocido como es David Goffin, quien ya supo vencerlo en la qualy del Masters 1000 de Montecarlo. En tanto, en cuartos de final, se perfila como potencial rival el segundo favorito del certamen, el chileno Alejandro Tabilo, quien también supo vencerlo antes, en semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro.

¿Cuándo juegan Ignacio Buse vs. Francisco Comesaña?

El partido de primera ronda entre Ignacio Buse y Francisco Comesaña por el Challenger de Aix-en-Provence se jugará este martes 28 de abril en horario a confirmar. Esto se definirá una vez que se defina la programación para dicha jornada.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Francisco Comesaña?

Ignacio Buse vs. Francisco Comesaña tendrá transmisión en vivo de la plataforma Challenger TV, la cual se especializa en esta clase de partidos.

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