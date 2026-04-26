¿Alianza Lima reclamará? Los Chankas aclaran la polémica de Walter Paolella: “En proceso de regularización”

Durante las últimas horas se habló mucho de que Walter Paolella, entrenador de Los Chankas, no contaba con la denominada licencia PRO que permite su participación totalmente legal en la Liga 1 2026. Bueno, si bien habían rumores que incluso esta situación generaría resta de puntos en el líder del campeonato, la misma institución de Andahuaylas aclaró totalmente la situación.

Publicidad

Fuente: Los Chankas.

A través de un comunicado oficial por medio de sus diversos canales digitales, Los Chankas amplio el panorama de lo que realmente sucede con Walter Paolella y a la vez del comando técnico que lidera el primer equipo. Resulta que no se darán sanciones o castigos deportivos ya que el entrenador está en proceso de regularización y desde la organización de la Liga 1 sabían del asunto.

“El profesor Walter Paolella forma parte del comando técnico del club, encontrándose en proceso de regularización de los aspectos administrativos y documentarios correspondientes para poder dirigir en el torneo peruano. Asimismo, los aspectos vinculados a la conformación y registro del comando técnico han sido oportunamente comunicados y son de conocimiento de las autoridades correspondientes”; se aprecia en el comunicado de Los Chankas.

Publicidad

Fuente: Los Chankas.

En esta misma línea, Los Chankas aclaró que de ninguna manera existe el escenario de resta de puntos en el Torneo Apertura 2026. “Cumplimos con lo establecido en el reglamento y las bases vigentes del campeonato, actuando dentro del marco normativo aplicable y atendiendo los procedimientos administrativos que correspondan. No existe ninguna sanción deportiva, resolución firme ni quita de puntos contra nuestra institución“.

¿Alianza Lima reclamará en contra de Los Chankas por el caso del DT Walter Paolella?

Teniendo en cuenta que Alianza Lima ha sido señalado en los últimos años como una de las instituciones que está muy al pendiente de los reclamos, en esta oportunidad la verdad es que no habría mucho sentido en ejercer dicha postura con el más reciente comunicado oficial por Los Chankas. Pese a ello, todo parece indicar que desde la interna de Matute estarán muy al pendiente del caso.

Publicidad

Fue Tito Ordoñez, delegado de Alianza Lima, quien expresó sus sensaciones ante la prensa local sobre un pedido de sanción deportiva hacia Los Chankas. “Todo eso se va a ver después en reglamento para ver. Son situaciones que no están claras. En este momento todavía no tenemos nada que decir. Para eso existen los reglamentos y comisiones que tienen que verlo. Sí tenemos conocimiento de esa situación. No tenemos opinión al respecto, ni lo hemos conversado“.

Con Los Chankas y Alianza Lima de líderes: así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Publicidad

DATOS CLAVES