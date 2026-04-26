Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el Atlético Grau 0-1 Alianza Lima

El Torneo Apertura está llegando a su recta final y se están dando partidos de alto impacto en estas últimas jornadas. En este caso ya nos encontramos en la fecha número 12 y tan solo restan 5 juegos más para llegar a su final. Los equipos luchan desesperadamente por ganar la mayor cantidad de puntos en lo que resta del certamen.
Uno de los choques que más se esperaba fue el encuentro entre Alianza Lima frente a Atlético Grau. Duelo que cambió muy rápido gracias a una expulsión del futbolista Paulo De La Cruz. Dándole una gran ventaja al conjunto de Pablo Guede.
En el cierre del primer tiempo llegó el gol de Eryc Castillo que está pasando por un gran momento. El ecuatoriano es un jugador que ha logrado seguir creciendo esta temporada, convirtiéndose en el goleador del conjunto ‘Blanquiazul’. Esta vez ante los ‘Albos’ lo hizo muy bien.
Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura
Resultados de la fecha 12 del Torneo Apertura
- CD Moquegua 2-1 FC Cajamarca
- Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal
- Sport Boys 1-1 Juan Pablo II College
- UTC 2-2 Cienciano
- Cusco FC 2-1 Sport Huancayo
- Atlético Grau 0-1 Alianza Lima
- Universitario vs Alianza Atlético
- ADT vs Los Chankas
- Deportivo Garcilaso vs Melgar
Datos Claves
- Alianza Lima venció 1-0 a Atlético Grau con gol de Eryc Castillo en fecha 12.
- El futbolista Paulo De La Cruz recibió una tarjeta roja dejando a su equipo con diez.
- Restan únicamente cinco jornadas para finalizar el fixture oficial del Torneo Apertura 2026.