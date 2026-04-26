Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el Atlético Grau 0-1 Alianza Lima

El Torneo Apertura está llegando a su recta final y se están dando partidos de alto impacto en estas últimas jornadas. En este caso ya nos encontramos en la fecha número 12 y tan solo restan 5 juegos más para llegar a su final. Los equipos luchan desesperadamente por ganar la mayor cantidad de puntos en lo que resta del certamen.

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Uno de los choques que más se esperaba fue el encuentro entre Alianza Lima frente a Atlético Grau. Duelo que cambió muy rápido gracias a una expulsión del futbolista Paulo De La Cruz. Dándole una gran ventaja al conjunto de Pablo Guede.

En el cierre del primer tiempo llegó el gol de Eryc Castillo que está pasando por un gran momento. El ecuatoriano es un jugador que ha logrado seguir creciendo esta temporada, convirtiéndose en el goleador del conjunto ‘Blanquiazul’. Esta vez ante los ‘Albos’ lo hizo muy bien.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura

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Resultados de la fecha 12 del Torneo Apertura

CD Moquegua 2-1 FC Cajamarca

Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal

Sport Boys 1-1 Juan Pablo II College

UTC 2-2 Cienciano

Cusco FC 2-1 Sport Huancayo

Atlético Grau 0-1 Alianza Lima

Universitario vs Alianza Atlético

ADT vs Los Chankas

Deportivo Garcilaso vs Melgar

Datos Claves