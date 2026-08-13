¿Interviene FIFA? Universitario presentará demanda por la supuesta mala contratación de Jorge Abdiel Gutiérrez

El nuevo refuerzo de Universitario está trayendo polémica. Al punto de que se presente una demanda legal, por el caso Jorge Abdiel Gutiérrez.

La interna de Universitario de Deportes suma un nuevo capítulo de alta tensión tras la llegada de Jorge Abdiel Gutiérrez al plantel. La dirigencia crema optó por romper su silencio para responder con firmeza ante los cuestionamientos vertidos por el entorno del jugador panameño.

Publicidad

Los antecedentes del conflicto sobre Abdiel Gutiérrez

El detonante de la controversia comenzó cuando Luis Pico, representante del futbolista, acusó públicamente al club de haber cerrado el traspaso a sus espaldas. El empresario advirtió que “si no se resuelve podría elevar este caso ante la FIFA” por considerar irrespetados sus derechos.

Abdiel Gutiérrez fue presentado recién en Universitario. (Foto: X).

Frente a esta postura, el asesor legal de la escuadra merengue, Adrián Gilabert, salió al paso para descartar de plano cualquier falta de ética. El abogado aclaró rotundamente que el representante “habla inexactitudes con respecto a las operaciones”.

Publicidad

La respuesta legal que preparan en Universitario

Por esta razón, la administración de Ate confirmó que tomará cartas en el asunto y llevará el caso a las instancias jurídicas correspondientes. “Nosotros actuaremos legalmente porque no podemos permitir que se exprese de esa forma”, aseveró Gilabert al referirse a la demanda que alistan, en el programa ‘Modo Fútbol’.

En sus declaraciones, Gilabert detalló minuciosamente el procedimiento que ejecutaron para concretar el fichaje. “Universitario presenta primero la oferta al club, porque entendemos que un jugador es un activo de una institución”, enfatizó sobre el paso previo a tratar con el atleta.

La posición de la FIFA sobre la negociación directa

Una vez obtenida la luz verde del equipo de origen, la dirigencia procedió a entablar el diálogo. “Éticamente y legalmente hemos actuado de manera correcta, no hay ningún tema que no sea ético como ha manifestado el representante”, aclaró el asesor legal.

Publicidad

Respecto al rol de los empresarios, el abogado resaltó que “hace más de 20 años la FIFA negó la intermediación porque entorpecía la carrera de los futbolistas”. De acuerdo con la normativa internacional, el reglamento respalda que el jugador puede negociar directamente.

En consecuencia, en la ‘U’ entienden que fue la propia decisión de Jorge Gutiérrez prescindir de su representante en el tramo final. “Entonces, al representante lo han multiplicado por cero”, concluyó Gilabert para respaldar la transparencia absoluta de la operación.

Publicidad

DATOS CLAVE