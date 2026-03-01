Álvaro Arbeloa no tranquiliza a Real Madrid y expone la situación de Mbappé y su rodilla: “Veremos día a día”

La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé sigue de baja y no hay fecha de regreso a las canchas. Esto tiene muy preocupado a los hinchas, que esperan que el astro francés pueda estar activo para lo que serán los próximos partidos de la Champions League, así como también de la LaLiga.

En este caso, el directo técnico del conjunto ‘blanco’ Álvaro Arbeloa habló un poco de la lesión del francés. Pero no dejó muy buenas sensaciones, por lo que se estima que su vuelta podría demorarse todavía un tiempo más. Ya que no hay con certeza una fecha para que pueda estar disponible para el choque contra el Manchester City en la Liga de Campeones.

Kylian Mbappé no juegó contra Benfica en UEFA Champions League (Foto: Getty).

“Queremos que Mbappé vuelva al 100% y volverá cuando eso ocurra. Tenemos muy claro qué le pasa y qué es lo que queremos ahora, que es que se recupere al 100%”, fue lo que dijo el DT español. Esto deja un sabor bastante amargo, puesto que no hay una fecha concreta y se viene un partido bastante importante ante los ‘ciudadanos’.

¿Qué pasó con Kylian Mbappé?

Mbappé mantiene una lesión en la rodilla desde el mes de diciembre, lo cual lo mantiene con molestias. No obstante, el cuadro del Real Madrid nunca ha informado con respecto a la situación del jugador y no se conoce con seguridad que es lo que tiene. Por lo que, es un misterio saber bien que es lo que pasará con él para su vuelta a las canchas.

Lo cierto es que por el momento se ha perdido el choque contra el Benfica en los playoff de la Champions League. Mientras que el enfrentamiento contra el Getafe de este lunes 2 de marzo también no se contará con el popular ‘Donatello’, que permanecerá fuera de la convocatoria esperando poder volver pronto.

Los números de Kylian Mbappé

Es importante mencionar que el francés es el goleador actual del cuadro del Real Madrid. Por lo que su ausencia se termina sintiendo bastante, ya que se ha convertido en uno de los goleadores en todas las competencias en las que ha participado con la camiseta blanca.

En 33 partidos ha logrado hacer la suma de 38 goles, mientras que en asistencias tiene 6 en lo que va de la temporada. Todo esto lo ha logrado en 2842 minutos en cancha, lo que nos deja un tanto cada 86 minutos.

