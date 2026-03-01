¡Sin resentimientos! Así fueron captados Álex Valera y Hernán Barcos luego del duelo entre Universitario vs. FC Cajamarca

Universitario de Deportes derrotó 1-0 a FC Cajamarca en el Estadio Monumental. Por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, se dio un trámite ajustado y con pocas chances claras de gol, aunque uno de los momentos más llamativos de la noche fue ver nuevamente a Álex Valera y a Hernán Barcos en un campo de juego. Bueno, ambos delanteros confirmaron que no hay rencores.

Y es que en el último clásico de la temporada 2025 entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, Álex Valera y Hernán Barcos tuvieron una tremenda gresca que hasta el día de hoy se sigue hablando. Pese a lo que dijeron en su momento y de que claramente no son amigos, tras el encuentro de esta noche fueron captados en un caluroso abrazo evidenciando que el pasado quedó atrás.

Distintas fotografías y videos a través de redes sociales muestran cómo los jugadores de Universitario de Deportes y FC Cajamarca se saludaron luego del pitazo final. En señal de deportividad y un gesto que los pinta de cuerpo entero, Álex Valera y Hernán Barcos se encontraron en la cancha y ninguno dudó en acercarse al otro para seguramente felicitarse por el partido disputado.

¿Cómo fue el triunfo por 1-0 de Universitario ante FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca generó mucho interés en la previa y no fue bien correspondido durante el trámite. Si bien el equipo merengue fue quien tomó las riendas durante la mayor parte de los minutos, no fueron capaces de generar mucho peligro en área rival y la diferencia en el marcador llegó gracias a una genialidad por parte de Lisandro Alzugaray.

El delantero argentino anotó un golazo vía tiro libre y prácticamente selló el encuentro a los 66 minutos de juego. Luego, FC Cajamarca no tuvo mayor injerencia sobre el arco defendido por Diego Romero y podríamos decir que fue un resultado justo por cómo se dieron las cosas. Ahora, existe cierta sensación de que la ‘U’ deja dudas con este nivel de juego y a esta altura del campeonato.

Lo que se les viene a Universitario y FC Cajamarca en el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes deberá enfrentar a Los Chankas en Andahuaylas el próximo domingo 8 de marzo a las 15:30 horas y FC Cajamarca tendrá que jugar en la ciudad de Piura frente a Atlético Grau el siguiente viernes 6 de marzo a las 15:30 horas. Es decir, ambos equipos tienen paradas bastante complicadas, así que veremos cómo terminan afrontando la jornada que se avecina en el balompié nacional.

