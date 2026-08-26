Pablo Guede perdonó a Kevin Quevedo y definió cuándo volverá a jugar en Alianza Lima

Alianza Lima puede contar nuevamente con Kevin Quevedo, después de pedir disculpas. Estas fueron aceptadas por Pablo Guede, por eso lo usará.

El clima interno en Alianza Lima dio un giro inesperado en la antesala del tramo decisivo del Torneo Clausura. Tras semanas de marginación, se confirmó que el técnico argentino Pablo Guede volverá a considerar a Kevin Quevedo en las convocatorias del primer equipo blanquiazul.

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Kevin Quevedo cambia su destino en Alianza Lima

El atacante de 29 años no suma minutos con la camiseta íntima desde el pasado mes de mayo, cuando ingresó en el tramo final del partido frente a Sporting Cristal por el Apertura. Desde entonces, el extremo quedó completamente marginado del plantel sin sumar apariciones en el inicio del segundo torneo del año.

Kevin Quevedo regresará pronto a Alianza Lima. (Foto: X).

Según información revelada por el periodista José Varela en el programa Modo Fútbol. La postura del cuerpo técnico cambió radicalmente tras una conversación clave en la que se definieron las condiciones para su vuelta a la competencia.

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¿Por qué Pablo Guede había borrado a Kevin Quevedo?

La ausencia prolongada del futbolista no respondió a una lesión, sino a un drástico distanciamiento con el comando técnico. Pablo Guede decidió borrar al atacante debido a estrictos criterios de disciplina interna e intensidad física en los entrenamientos.

El estratega argentino le exigía a Quevedo un mayor despliegue defensivo y la máxima entrega semanal para encajar en su esquema táctico. A estos desencuentros deportivos se sumaron reportes periodísticos sobre actos de indisciplina, incluyendo episodios de impuntualidad en las instalaciones del club.

La tensión entre ambos escaló al punto en que el propio DT declaró abiertamente en conferencia de prensa que no contaba con el extremo. “Las cosas se las dije a Kevin en la cara y quedan entre nosotros”, remarcó en su momento el estratega para dar por sentenciada la salida del jugador hacia el fútbol del exterior.

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La fecha tentativa y el partido programado para su regreso

Pese a la contundencia de aquellas declaraciones, el diálogo posterior entre el futbolista y el DT permitió limar asperezas. Pablo Guede perdonó a Kevin Quevedo y definió cuándo volverá a jugar en Alianza Lima

La reaparición oficial del delantero está planificada para consumarse inmediatamente después del parón por la Fecha FIFA internacional. La fecha tentativa en la que volverá a vestirse de corto está fijada para el jueves 8 de octubre, cuando Alianza Lima visite a Cusco FC por la Fecha 11 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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A partir de esa jornada en la ciudad imperial, Quevedo disputará la recta final del campeonato local, estando disponible para el choque ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo y el cierre de la fase regular frente a FC Cajamarca en Matute.

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