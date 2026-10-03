Sergio Peña ganó batalla legal en FIFA y deberán pagarle 155 mil euros

Sergio Peña, exjugador de Alianza Lima, había presentado una demanda ante la FIFA por deudas de parte de un antiguo club donde jugó. Los detalles del fallo.

Sergio Peña salió vencedor de una batalla legal en los escritorios de la FIFA. El futbolista peruano, alejado del país tras su polémica salida de Alianza Lima, denunció al club turco Sakaryaspor por deudas en pagos de salarios y bonus. La Cámara de Resolución de Disputas del organismo le dio la razón al futbolista, quien debe cobrar poco más de 155 mil euros.

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Sakartaspor fue el club al que recaló Sergio Peña en febrero de 2026, luego de que Alianza Lima le rescindió su contrato por indisciplina tras el caso por abuso sexual del cual fue denunciado en un caso ocurrido en Uruguay durante la pretemporada blanquiazul.

Sin embargo, el vínculo entre el jugador y el conjunto de la Tercera División de Turquía terminó a mitad de 2026, es decir menos de seis meses después de la firma del contrato. Peña se fue al OFK Beograd de la Superliga de Serbia al considerarse libre por las deudas del conjunto turco. Así, inició un proceso legal donde lo denunció en reclamo del dinero que le faltó.

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La resolución de la FIFA en favor de Sergio Peña

La Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA consideró que el Sakaryaspor fue culpable en este caso, ya que no cumplió con las condiciones contractuales de Sergio Peña. Así, consideró impagos salarios, bonus y hasta asignaciones.

Son en total 155 mil euros que Peña debería cobrar de este club de la ciudad de Sakarya por: 100 mil euros de deudas en salarios, 50 mil euros pactados por bonus y 5 mil euros más en asignaciones. A todo esto, hay que sumarle un 5 por ciento de interés por cada día de impago.

Sakaryaspor, además de tener que pagarle al volante peruano de 31 años, debe cumplir con una multa de 15 mil dólares a pagarle a la FIFA por ser su tercera infracción de estas características en los últimos dos años.

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La resolución de FIFA en favor de Sergio Peña (FIFA / X @mbeesellares).

Todos los montos que debe pagar el conjunto turco debe hacerlo dentro de los próximos 45 días. Si no cumple con ello, recibirá una sanción de prohibición de inscripción de jugadores por tres ventanas de fichajes. Pese a ello, el club todavía puede llevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 21 días.

El presente de Sergio Peña en el fútbol serbio

Sergio Peña ha participado en todos los partidos del OFK Beograd en la Superliga serbia. Se han jugado 10 fechas y él ha estado en todos esos encuentros con 8 titularidades donde ha marcado dos goles y una asistencia. Su equipo, actualmente, está en el décimo lugar de 14 equipos que disputan ese torneo. Por lo cual, está en fase de descenso.

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