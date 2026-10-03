Dónde ver EN VIVO amistoso Alianza Lima vs. FBC Melgar: hora, canales de TV y streaming online

Alianza Lima disputa su segundo partido amistoso de este parón. Tras la derrota ante Palestino, enfrenta a Melgar. Los detalles del duelo.

Alianza Lima se enfrenta HOY sábado 3 de octubre a FBC Melgar desde las 20:00 horas (local) en un partido amistoso en el Estadio Alejandro Villanueva. Se trata del segundo duelo que disputa el conjunto íntimo en este parón tras la derrota ante Palestino de Chile.

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El equipo blanquiazul, dirigido por Pablo Guede, se prepara para la parte final del Torneo Clausura 2026 y la pelea por el título nacional. El propio entrenador pidió estos duelos amistosos para seguir con buen ritmo y darle minutos de juego a los jugadores que no vienen siendo habituales titulares.

Por eso, Guede tiene la idea de seguir jugando con futbolistas que no vienen siendo tenido en cuenta tal como pasó en el 1-2 ante Palestino, pero que pueden aprovechar su oportunidad para ganar ritmo de juego. En todo caso, el entrenador quiere recuperar jugadores pensando en la parte final del año futbolístico.

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El ‘Dominó’, equipo que dirige Miguel Rondelli, también tiene una buena oportunidad para probar futbolistas pensando en la continuidad del Torneo Clausura en los próximos días. El conjunto de Arequipa pelea por meterse en puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. FBC Melgar?

El partido entre Alianza Lima y FBC Melgar, que se disputa en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, no tiene transmisión por TV ni streaming online. Es que el duelo entre ambos equipos se disputa a puerta cerrada, por lo que no hay posibilidad de ver el encuentro.

¿A qué hora se juega Alianza Lima vs. FBC Melgar?

Alianza Lima vs. FBC Melgar, amistoso de preparación en Perú, que se juega este sábado 3 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 3:00 | España (sábado 3 de octubre)

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