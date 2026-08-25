Pablo Guede tomó una decisión después de las disculpas de Kevin Quevedo con todo Alianza Lima

Alianza Lima tiene un nuevo capítulo de la novela entre Pablo Guede y Kevin Quevedo. Después de las recientes disculpas del extremo nacional.

El ambiente en el vestuario de Alianza Lima experimentó un giro crucial en las últimas horas. La relación entre el estratega argentino Pablo Guede y el atacante nacional Kevin Quevedo sumó un nuevo capítulo en el día a día del club blanquiazul.

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Luego de varios días marcados por la tensión y el alejamiento del primer equipo, el jugador decidió dar el primer paso para solucionar el conflicto. El extremo ofreció disculpas públicas e internas tanto al director técnico como a la totalidad del plantel profesional en Matute.

Kevin Quevedo trabajará nuevamente con Alianza Lima. (Foto: X).

La respuesta de Pablo Guede tras la reunión

La reacción del comando técnico no se hizo esperar dentro de las instalaciones del predio victoriano. Pablo Guede aceptó dialogar con el futbolista y abrió la puerta para su pronta reinserción en la dinámica diaria de los trabajos con el equipo.

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Como consecuencia directa de esta conversación, Kevin Quevedo volvió a entrenar a la par del grupo principal. El atacante peruano busca dejar atrás las diferencias y enfocarse de lleno en la exigencia física necesaria para recuperar la consideración del entrenador.

El plan de trabajo con miras al duelo ante Garcilaso

El cuadro íntimo ya inició los entrenamientos de preparación con miras al trascendental choque de esta fecha por la Liga 1. El equipo se enfoca en afinar todos los detalles tácticos para recibir la visita de Deportivo Garcilaso.

A pesar de su retorno al grupo, la presencia del extremo en la nómina oficial para el duelo ante el conjunto cusqueño no está garantizada. El cuerpo técnico mantendrá un seguimiento riguroso sobre su evolución a lo largo de las sesiones programadas.

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Evaluación sobre el caso de Kevin Quevedo

De acuerdo con la información brindada por el periodista Marcello Merizalde a través de su cuenta de X (Twitter), el futbolista se encuentra bajo estricta observación. Su llamado final para el compromiso del viernes dependerá exclusivamente de su rendimiento físico y del nivel competitivo que muestre en los trabajos semanales.

Con esta postura, la directiva y el comando técnico dejan en claro que el compromiso del atacante será la única garantía para afianzarse nuevamente en el equipo titular. El universo blanquiazul permanece atento a la nómina definitiva que definirá la presencia de Quevedo en este encuentro.

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