Las bajas de último momento en Universitario para el partido ante ADT: cuatro jugadores fuera

Universitario de Deportes ya está en Tarma para el partido de este sábado 18 de julio ante ADT en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Para este encuentro, Héctor Cúper parecía contar con todo su plantel, pero no será el caso. Se confirmaron cuatro bajas de último momento.
La lista de jugadores convocados para el partido ante ADT confirmó las bajas de Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Jordan Guivin y Horacio Calcaterra en Universitario de Deportes. De esta manera, Héctor Cúper deberá modificar una buena parte de su plan para el encuentro.
Lista de convocados de Universitario para jugar ante ADT (X @Universitario).
Bajas sensibles en defensa para Héctor Cúper
Las dos ausencias más resonantes en la ‘U’ son las de Corzo y Santamaría. Es que ambos jugadores no son sólo de los más experimentados, sino que también podrían ser de los titulares en la alineación para el reinicio del fútbol peruano.
Corzo venía teniendo muchos minutos en la alineación titular durante los entrenamientos dispuestos por Cúper. Sin embargo, su estado físico venía siendo un problema, motivo por el que no jugó ante Millonarios. Finalmente, no llegó a recuperarse y se pierde el partido en Tarma. Lo de Santamaría también apuntaría a una cuestión física.
En tanto, la ausencia de Jordan Guivin también es por una cuestión física. Según reportó el periodista Gustavo Peralta, se sintió en la última práctica y, así, fue dado de baja para el viaje a ‘La Perla de los Andes’. En tanto, la ausencia de Calcaterra no tiene explicación, por el momento.
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Juan Manuel Requena viajó a Tarma
Al margen de las bajas, no todas fueron malas para Universitario. Es que Juan Manuel Requena, flamante incorporación, pudo completar los trámites de inscripción y, así, viajó con el plantel. Por lo cual, está habilitado para debutar oficialmente con el cuadro crema.
Requena llegó para ser una opción más como volante ancla. Durante el primer semestre, ese puesto ha sido una preocupación para la ‘U’ con los vaivenes de Jesús Castillo y el poco convencimiento con Jorge Murrugarra.
DATOS CLAVE
- 18 de julio: Universitario de Deportes enfrenta a ADT en Tarma por el Clausura.
- Héctor Cúper: El técnico no contará con Corzo, Santamaría, Guivin ni Calcaterra.
- Juan Manuel Requena: El nuevo volante fue habilitado y viajó para su debut oficial.