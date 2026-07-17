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Mundial 2026

Partidos Mundial 2026 MAÑANA sábado 18 de julio: quiénes juegan, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Este sábado 18 de julio vuelve la acción con el penúltimo partido del Mundial 2026. Antes de la final, se define el tercer puesto. Mira los detalles.

Kylian Mbappé, figura de Francia.
© Getty ImagesKylian Mbappé, figura de Francia.

El Mundial 2026 retoma su actividad este sábado 18 de julio. Se juega el penúltimo partido de esta competencia, el cual enfrenta a las selecciones de Francia e Inglaterra por el tercer puesto. Ambos combinados buscan una victoria para subirse al podio, aunque hay otras cosas en juego.

Francia e Inglaterra perdieron en las semifinales de la Copa del Mundo. ‘Les Blues’ fueron superados claramente por España, mientras que ‘Los Tres Leones’ sucumbieron ante Argentina cuando tenían el 1-0 a favor. Por eso, ambos deberán jugar este partido.

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Además de este duelo, se enfrentan varias figuras con diferentes objetivos a la vista. Kylian Mbappé (8 goles al igual que Lionel Messi) quiere anotar para subirse en soledad al primer lugar de la tabla de goleadores del Mundial, lo que le podría dar el título de la Bota de Oro. Harry Kane y Jude Bellingham tienen 6 tantos por lo que necesitan sumar varias anotaciones para meterse en la contienda.

PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN ESTE SÁBADO 18 DE JULIO: HORARIOS Y TV

Tercer puesto: Francia vs. Inglaterra

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, Estados Unidos

  • Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
  • Argentina: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
  • Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
  • Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
  • Uruguay: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido.
  • México: 15:00 horas | ViX Premium.
  • Estados Unidos: 17:00 (ET) / 14:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo.
  • España: 23:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1.
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El duelo por el tercer lugar también es una oportunidad para quienes aún no usaron su código promocional y quieren sumarse a último momento.

¿Qué partidos le quedan al Mundial 2026?

Luego del partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra, al Mundial 2026 le quedará sólo un encuentro por disputar. Se trata de la gran final entre las selecciones de España y Argentina. A continuación, revisa horarios y dónde ver la definición de la Copa del Mundo:

Final: España vs. Argentina

MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (New York), Estados Unidos

  • Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Argentina: 16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium.
  • Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Uruguay: 16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.
  • Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo.
  • España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

Cuadro completo del Mundial 2026

DATOS CLAVE

  • 18 de julio: Francia e Inglaterra definen el tercer puesto en Hard Rock Stadium.
  • España y Argentina: Disputarán la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium.
  • Kylian Mbappé: Lidera la tabla de goleadores del certamen mundialista con 8 tantos anotados junto a Lionel Messi.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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