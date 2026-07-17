Se confirmó el castigo a Horacio Melgarejo: un año de suspensión luego de criticar la Copa de la Liga

El entrenador argentino fue sancionado con un año sin dirigir y una fuerte multa tras sus críticas a la Copa de la Liga.

Horacio Melgarejo recibió una dura sanción por parte de la Liga de Fútbol Profesional luego de las declaraciones que brindó en contra de la Copa de la Liga.

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El castigo llegó tras la eliminación de Cienciano frente a ADT en los octavos de final del certamen nacional, encuentro que desató las fuertes críticas del entrenador.

La dura sanción contra Horacio Melgarejo

El técnico del ‘Papá de América’ fue inhabilitado por un año para participar en cualquier torneo oficial organizado por la Liga de Fútbol Profesional. Además, deberá pagar una multa de 20 UIT, equivalente a S/110.000.

C. Disciplinaria sancionó con un año de suspensión a Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, por las declaraciones que brindó al término del partido ante ADT por la Copa de la Liga.



Entrenador no podrá dirigir ningún torneo de la Liga durante ese periodo. Además, fue multado con el… pic.twitter.com/LnansQoOs6 — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) July 17, 2026

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Vale precisar que el estratega argentino aún tiene la posibilidad de apelar la sanción. Sin embargo, esta decisión genera incertidumbre sobre su continuidad en el elenco de Cusco, que además del Torneo Clausura afrontará los playoffs de la Copa Sudamericana.

Recordemos que desde su llegada a Cienciano, Melgarejo dirigió 28 encuentros oficiales entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana. En ese periodo, el DT de 53 años registró 16 triunfos, cinco empates y siete derrotas.

¿Qué dijo Melgarejo sobre la Copa de la Liga?

Las polémicas declaraciones de Horacio Melgarejo surgieron tras la derrota por 3-2 de Cienciano ante ADT, el pasado viernes 10 de julio, resultado que dejó al cuadro cusqueño eliminado de la Copa de la Liga, también conocida como Copa Caliente.

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“Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa de m… que a la Federación se le ocurre hacer, sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”, expresó en aquella ocasión Melgarejo, quien anteriormente ya había protagonizado otros episodios polémicos.

Se le impuso 1 año de sanción y 20 UIT (110,000 soles) a Horacio Melgarejo por las declaraciones del video.



¿Opiniones? 🤔 pic.twitter.com/P2LvgYLtIu — Copita (29⭐) (@Copitaedits) July 17, 2026

DATOS CLAVES

Horacio Melgarejo fue sancionado por un año sin dirigir en la Liga de Fútbol Profesional.

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El entrenador argentino deberá pagar una multa económica de 20 UIT (S/110.000) por sus declaraciones.