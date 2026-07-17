Mientras se disputaba el partido ante Garcilaso, se conoció la noticia de la llegada de un defensor central peruano para Sporting Cristal. Los detalles.

Sporting Cristal le ganó 1-0 a Deportivo Garcilaso en el Rímac en el arranque del Torneo Clausura 2026 en la Liga 1 Perú. Mientras se jugaba este partido, se conoció un nuevo refuerzo para el conjunto ‘celeste’ en el mercado de fichajes. Se trata del defensor peruano Anderson Villacorta.

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Villacorta será nuevo refuerzo de Sporting Cristal, en calidad de préstamo con opción de compra. Su actual equipo, Mineros Zacatecas de la Liga Expansión de México, lo cede por un año con cargo y una opción de compra, según informó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X (@CLMerlo).

“Anderson Villacorta es nuevo refuerzo de Sporting Cristal. Mineros lo cede a préstamo por un año con cargo y con una opción de compra. En caso de ser adquirido, el club mexicano se quedará con el 20% de una futura venta“, dijo el reputado periodista.

La llegada de Villacorta, de 20 años, al cuadro ‘cervecero’ coincide con la reciente salida de Alejandro Pósito, quien se fue cedido por seis meses a FC Cajamarca. Si bien los rumores apuntaban a que se especulaba con el arribo de Marco Saravia, tras irse de Defensor Sporting, lo cierto es que, finalmente, llegó el jugador con pasado en las juveniles de la Selección Peruana.