Pablo Guede toma una decisión radical sobre Piero Cari: luego de no ser considerado en Alianza Lima

Piero Cari estuvo sin tener minutos, en los últimos partidos en Alianza Lima. Ante esta situación, Pablo Guede tomó una decisión al respecto.

Piero Cari ha sido uno de los nombres que más conversación ha generado en el entorno blanquiazul en lo que va de la temporada. Con apenas 18 años, el talentoso mediocentro zurdo es considerado una de las joyas de la cantera de Alianza Lima por su visión de juego y despliegue.

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A pesar de su enorme proyección, el juvenil ha tenido una participación sumamente acotada en el primer equipo durante el año. En total, apenas suma 155 minutos disputados repartidos en seis compromisos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Piero Cari jugó contra Sao Paulo en Copa Libertadores. (Foto: X).

¿Por qué Piero Cari no jugaba en Alianza Lima?

La principal razón de sus ausencias continuas no radica en un bajo rendimiento ni en lesiones. El volante ha estado concentrado de forma recurrente con la Selección Peruana Sub-20, cumpliendo con los microciclos de preparación del combinado nacional.

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Esta situación apartó temporalmente a Cari del trabajo diario con el plantel profesional blanquiazul. Ante esto, el director técnico argentino Pablo Guede tuvo que ajustar su planificación táctica sin poder contar con el juvenil como variante habitual.

La decisión de Pablo Guede con el juvenil

Sin embargo, el panorama dio un giro significativo en las últimas horas. Según reveló el periodista Gerson Cuba en Twitter, el estratega decidió reconsiderar al volante de 18 años para volver a integrarlo de lleno a la nómina del primer equipo.

La decisión radical de Guede busca darle el rodaje competitivo que el futbolista necesita para no frenar su desarrollo profesional. Con ello, se espera que gane protagonismo e intensidad de cara a la seguidilla de encuentros del torneo local.

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¿Cuándo y dónde juega Alianza Lima vs. FBC Melgar?

El reacondicionamiento de Cari se dará de cara al exigente choque frente a FBC Melgar por la Liga 1. Este decisivo encuentro está programado para disputarse el domingo 23 de agosto de 2026 a las 15:30 (hora de Perú).

El escenario del cotejo será el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa. En dicho escenario, Alianza Lima buscará sumar tres puntos clave en la altura con la posible presencia del joven mediocampista en la convocatoria.

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