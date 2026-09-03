Ignacio Buse se quedó en segunda ronda del US Open 2026 tras caer en sets corridos frente al francés Benjamin Bonzi. El factor físico fue clave y determinante durante todo el juego.

Ignacio Buse buscaba seguir haciendo historia en el US Open 2026, pero no fue posible en el partido de hoy frente a Benjamin Bonzi. El peruano no pudo mantener un buen ritmo competitivo de juego y cayó 3-0 en parciales de 6-2, 7-6 (7-4) y 6-0, así que de esta manera se despide del último Grand Slam de una temporada realmente de ensueño para nuestro compatriota de 22 años.

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SIN ENERGÍA. 😕



🇵🇪 Buse se despidió del #USOpen en la segunda ronda tras caer en sets corridos ante 🇫🇷 Bonzi por 6-2, 7-6 (4) y 6-0, en dos horas de juego. pic.twitter.com/li70e0pcey — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 3, 2026

En cuanto al trámite del juego y cómo se vio el nivel de Ignacio Buse, lo concreto es que el primer set fue de gran rendimiento para un Benjamin Bonzi que supo aprovechar las oportunidades de quiebre que tuvo, además de siempre prevalecer un buen saque para sacar diferencias. Por otro lado, el peruano demoró en reaccionar y cuando quiso hacerlo ya estaba abajo en el marcador.

El segundo set fue el parejo de todos ya que terminó en tie-break a favor de Benjamin Bonzi, aunque con un Ignacio Buse mucho más competitivo en el ritmo del encuentro. Finalmente, y no por ello menos importante, el último parcial evidenció un rotundo cansancio del peruano que casi no mostraba reacción en su juego y por ende es que el francés logró imponerse con total contundencia.

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El factor físico mermó el rendimiento de Ignacio Buse ante Benjamin Bonzi

Teniendo en cuenta que Ignacio Buse logró vencer a Benjamin Bonzi en las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem el pasado 29 de agosto (6-2, 4-6 y 6-1), cualquiera hubiera pensado que nuestro compatriota mostraría un mejor nivel el día de hoy en el marco de la segunda ronda del US Open 2026 para sacar adelante un partido que terminó siendo muy complicado para sus aspiraciones.

Y es que tampoco podemos de vista que Ignacio Buse ha disputado 7 partidos oficiales en los últimos 10 días, es decir que mantuvo una alta intensidad que claramente evidenció una energía por debajo de lo esperado frente a Benjamin Bonzi. Ya había pasado algo muy similiar en Roland Garros 2026, así que de aquí en adelante será un aspecto a mejorar en nuestra primera raqueta nacional.

Fuente: Getty Images.

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