Bomba en Matute: revelan lo que debería hacer Kevin Quevedo para reintegrarse a Alianza Lima

Kevin Quevedo fue apartado de Alianza Lima por decisión de Pablo Guede. Ahora se pudo confirmar una situación en donde el atacante podría regresar a las planificaciones del equipo blanquiazul.

Uno de los temas más controversiales de las últimas horas tiene que ver con las declaraciones de Pablo Guede respecto a la continuidad de Kevin Quevedo en Alianza Lima. En conferencia de prensa, el entrenador blanquiazul sentenció que le explicó las razones de su decisión personalmente y que no las ventilaría a la prensa. Dicho esto, ahora se ha filtrado lo que debería hacer para volver.

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Pablo Guede sobre Kevin Quevedo: “Las cosas se los dije en la cara. Eso queda ahí. No cuento con el” pic.twitter.com/nzTZSHRZXP — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) August 16, 2026

Si bien las razones del caso no han sido expuestas del caso, muchas informaciones dicen que Kevin Quevedo no forma parte de las planificaciones de Pablo Guede por motivos de juego ya que no se acoplaría a lo encomendado. Por otro lado, también se reveló hace unos días que no tomó unas indicaciones del entrenador luego del triunfo de Alianza Lima ante Alianza Atlético en Matute.

Es por ello que fue el periodista Kevin Pacheco fue quien mencionó que la situación de Kevin Quevedo podría empezar a cambiar en la interna de Alianza Lima, aunque primero debería pedir disculpas a todos los integrantes de la plantilla. Eso sí, en estos momentos no es parte del equipo y Pablo Guede respetará la decisión que tomó y que expuso el día de ayer ante los medios.

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🎙️ @kevin23pacheco: "Podrán cambiar las cosas, pero Quevedo tendrá que disculparse con el plantel, por el momento no juega más en Alianza"



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T#ALL1MITE pic.twitter.com/vVLuhVpv1o — L1MAX (@L1MAX_) August 17, 2026

¿Kevin Quevedo tuvo chances de emigrar tras no tener espacio en Alianza Lima?

Si bien no se conocieron de ofertas concretas ni tampoco los equipos que pudieron haber estado interesados en ficharlo, Kevin Quevedo tuvo las puertas abiertas para marcharse de Alianza Lima en el mercado de pases que acaba de terminar. No se concretó ninguna conversación al respecto y ahora parece complicado que pueda emigrar al extranjero en esta etapa del año 2026.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el atacante tendría un contrato ciertamente importante en Alianza Lima, así que la opción de préstamo a un rival que no sea directo de la Liga 1 fue muy complicada por el poder adquisitivo de las instituciones restantes del campeonato. Veremos en qué termina este situación, sobre todo cuando la postura de Pablo Guede parece muy drástica.

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