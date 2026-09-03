¿Se juega sin público? Desde Sporting Cristal revelan las drásticas medidas que tomarán ante Los Chankas

Tras la lamentable agresión física a Julio César Uribe por parte de hinchas de Sporting Cristal, la directiva tomará cartas en el asunto respecto a la seguridad que habrá en en el partido frente a Los Chankas.

Hoy ha sido un día muy intenso y complicado para Sporting Cristal. Recientemente, se pudo conocer que Julio César Uribe fue agredido por presuntos hinchas que esperaban al plantel en las afueras del Estadio Alberto Gallardo luego del entrenamiento y se armó un gran revuelo que tuvo que ser calmado por la policía. Ahora fue la misma directiva quien habló al respecto.

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🚨 Supuestos “hinchas” acaban de AGREDIR a Julio César Uribe a las afueras del estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal 🇵🇪 ya se pronunció condenando estos actos de violencia. pic.twitter.com/pzr5TJm34H — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 3, 2026

Carlos Gonzáles, miembro del directorio de Sporting Cristal, conversó esta tarde con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ para dar detalles de lo que sucedió con Julio César Uribe. Además de asegurar que el directivo se encuentra bien de salud y que tomarán las medidas correspondientes contra los agresores, el directivo contó qué acciones tienen en mente para el duelo ante Los Chankas.

“Las acciones de seguridad van a incrementar en el Alberto Gallardo de cara al partido del domingo frente a Los Chankas. Tenemos que proteger a nuestra delegación. No pienso generalizar porque es un grupo pequeño de gente desadaptada, son delincuentes”; declaró Carlos Gonzáles en una clara señal de no asegurar que el duelo del fin de semana se jugaría sin público en el recinto.

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¿Es posible la renuncia de Julio César Uribe tras haber sido agredido?

Claramente, lo más importante de la situación acontecida el día de hoy tiene que ver con la salud de Julio César Uribe. Si bien se ha podido conocer que no tuvo mayores complicaciones, el mismo Carlos Gonzáles comentó que por ahora no han tocado el tema de una posible salida del directivo de la institución ya que el enfoque se encuentra puesto en seguir identificando a los responsables.

“Julio César Uribe está tratando de asimilar la situación que ha acontecido. Estas acciones son inaceptables y no van a ser toleradas. Ya estamos haciendo las acciones legales que corresponden para que los responsables asuman las consecuencias. No hemos tocado nada sobre una renuncia. Nadie debe pasar por temas de esta índole“; reflexionó el directivo de Sporting Cristal.

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Fuente: Sporting Cristal.

Día y hora de Sporting Cristal vs. Los Chankas por el Torneo Clausura 2026

Por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal se alista para enfrentar a Los Chankas el próximo domingo 6 de septiembre a las 11:00 horas. El Estadio Alberto Gallardo será testigo de un partido clave para las aspiraciones rimenses ya que necesitan la victoria a como de lugar y así recuperar terreno en el campeonato, además de que por ahora contarán con su público en las tribunas.

DATOS CLAVES

Julio César Uribe no renunciará y se encuentra bien de salud tras ser agredido.

no renunciará y se encuentra bien de salud tras ser agredido. Carlos Gonzáles anunció acciones legales y mayor seguridad en el Estadio Alberto Gallardo .

anunció acciones legales y mayor seguridad en el . 6 de septiembre a las 11:00 horas, Sporting Cristal enfrentará a Los Chankas.