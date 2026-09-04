Con Edison Flores: las 4 sensibles bajas de Universitario para recibir a Comerciantes Unidos

Héctor Cúper tomó la decisión de apartar a varios jugadores del duelo de local ante Comerciantes Unidos, entre ellos algunos referentes. Asimismo, se confirmó el regreso de José Rivera.

Universitario de Deportes quiere seguir por el camino de la victoria y ahora jugará con el apoyo de sus hinchas. Luego del triunfazo ante UTC en la ciudad de Cajamarca, el rival de turno será Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental y por ello es que Héctor Cúper prepara algunas novedades. Dicho esto, lo más llamativo del tema tiene que ver con la ausencia de hasta cuatro jugadores.

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Fuente: Universitario.

Resulta que el entrenador de Universitario de Deportes viene alistado la plantilla para recibir a Comerciantes Unidos y por ende es que prepara el mejor poderío posible. Es así que la presencia de Edison Flores está totalmente descartada, no por un tema de lesión o dolencia física, sino que hablamos de una postura técnica. Además, otros tres jugadores tampoco han sido convocados.

“Información de Universitario de Deportes en Modo Fútbol. Édison Flores, Bryan Reyna, Aldo Corzo y Jordan Guivin quedan fuera de la lista de convocados para el partido ante Comerciantes Unidos. Reyna sigue sin debutar en el Torneo Clausura. José Rivera vuelve a ser tomado en cuenta en la lista”; fue la revelación brindada por Gustavo Peralta durante el programa ‘Modo Fútbol‘.

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Información de Universitario de Deportes en Modo Fútbol por @Linkeados_:

➡️Édison Flores, Bryan Reyna, Aldo Corzo y Jordan Guivin quedan fuera de la lista de convocados para el partido ante Comerciantes Unidos.

➡️Reyna sigue sin debutar en el Torneo Clausura.

➡️ José Rivera… pic.twitter.com/YBGZoQeZEA — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) September 4, 2026

Tengamos en cuenta que Edison Flores no viene teniendo minutos con regularidad durante este Torneo Clausura 2026. Si bien viajó a Cajamarca y estuvo dentro de los suplentes, no ingresó y ahora ante Comerciantes Unidos quedó fuera de la nómina. Por otro lado, el regreso de José Rivera al equipo espera darle otro aire en ofensiva a la ‘U’ que busca vencer a los cutervinos.

Día, hora y canal de Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

En el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes enfrentará a Comerciantes Unidos el sábado 5 de septiembre desde las 20:00 horas y el duelo se disputará en el Estadio Monumental. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de L1 MAX y L1 Play, además de que en Bolavip Perú tendrás todas las incidencias gracias a la clásica cobertura de siempre.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

DATOS CLAVES

Edison Flores , Bryan Reyna, Aldo Corzo y Jordan Guivin no fueron convocados para enfrentar a Comerciantes Unidos.

, no fueron convocados para enfrentar a Comerciantes Unidos. 5 de septiembre a las 20:00 horas, Universitario de Deportes jugará ante Comerciantes Unidos.

a las 20:00 horas, jugará ante José Rivera volvió a ser incluido en la lista oficial de Universitario de Deportes.