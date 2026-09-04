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Así van las tablas de posiciones del Clausura y la Acumulada 2026 tras triunfos de Alianza Atlético y Cienciano

En el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura, Cienciano y Alianza Atlético ganaron sus respectivos partidos. El equipo de Sullana se suma como líder a Universitario y Deportivo Garcilaso.

Alianza Atlético y Cienciano ganaron en el arranque de la fecha 8 del Clausura.
© Liga 1 Te ApuestoAlianza Atlético y Cienciano ganaron en el arranque de la fecha 8 del Clausura.

La fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú comenzó este viernes 4 de setiembre con dos partidos. Alianza Atlético le ganó sobre el final a UTC por 3-2 para subirse al primer lugar junto a Universitario y Deportivo Garcilaso. En tanto, Cienciano ganó en Cajamarca en la previa a su cruce de Copa Sudamericana 2026 ante Montevideo City Torque.

Alianza Atlético se hizo fuerte en Sullana, aunque sufrió para vencer a UTC por 3-2. Lo empezó ganando 2-0 en 10 minutos de juego por los goles de Hernán Lupu y Cristian Penilla, pero el visitante se lo empató para el segundo tiempo. Primero, Manuel Ganoza descontó en la primera parte y, luego, en el complemento lo empató Luis Arce. Sin embargo, en tiempo de descuento, Elián Múñoz marcó el gol del triunfo para el equipo de Federico Urciuoli.

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Gracias a su triunfo, ‘El Vendaval’ se metió en el primer lugar del Clausura con 13 puntos, igualando la línea de Universitario y Deportivo Garcilaso, que deben jugar durante este fin de semana y lo pueden superar. Los cajamarquinos, en tanto, se complican cada vez más con el descenso.

Antes de este resonante triunfo ‘churre’, Cienciano recuperó la sonrisa al ganar su segundo partido en este Torneo Clausura. Como visitante, se deshizo de FC Cajamarca con un 5-2 por los goles de Carlos Cabello, Ray Sandoval, Neri Bandiera, Cristian Souza y Carlos Garcés.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA 2026 TRAS LOS PARTIDOS DEL VIERNES

POSEQUIPOSPUNTOSPJGEPDIF
1Deportivo Garcilaso167511+7
2Universitario de Deportes167511+6
3Alianza Atlético168512+4
4Sport Boys147421+7
5Atlético Grau137412+3
6Cusco FC127403+3
7Alianza Lima127331+3
8Juan Pablo II College117322+3
9FBC Melgar117322+3
10Sporting Cristal107313+2
11Sport Huancayo1073130
12Comerciantes Unidos87223+1
13Deportivo Moquegua77142-3
14Cienciano78215-5
15FC Cajamarca78215-6
16Los Chankas77214-7
17ADT27025-10
18UTC-3 *8026-11
*UTC sufrió quita de puntos por sanción por incumplimientos de pago.
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La advertencia que llegó a Universitario desde Comerciantes Unidos: “Han dejado puntos de local”

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LA ACUMULADA 2026

POSEQUIPOSPUNTOSPJGEPDIF
1Alianza Lima52241572+25
2Universitario de Deportes45241365+15
3Deportivo Garcilaso42241266+10
4Los Chankas41241257-3
5Cienciano40251249+7
6FBC Melgar39241167+12
7Cusco FC392412390
8Alianza Atlético3424978+5
9Sport Boys30*24978+3
10Sporting Cristal292485110
11Comerciantes Unidos2924789-1
12Atlético Grau29248511-3
13Juan Pablo II College27247611-15
14Sport Huancayo26247512-10
15Deportivo Moquegua25246711-10
16FC Cajamarca23*256613-11
17ADT21*245712-9
18UTC10*244812-15
  • UTC recibió 10 puntos de sanción por incumplimiento de pagos.
  • Sport Boys perdió 4 puntos por sanción por incumplimiento de pagos.
  • ADT y FC Cajamarca han recibido un punto de sanción cada equipo por infracciones al Reglamento de Licencias.

RESULTADOS DE LA FECHA 8 DEL TORNEO CLAUSURA 2026

Viernes 4 de setiembre

  • FC Cajamarca 2-5 Cienciano
  • Alianza Atlético 3-2 UTC

Sábado 5 de setiembre

  • Sport Huancayo vs. Sport Boys | IPD Huancayo | 3:00 P.M.
  • Cusco FC vs. CD Moquegua | Inca Garcilaso de la Vega | 6:00 P.M.
  • Universitario vs. Comerciantes Unidos | Monumental U Marathon | 8:30 P.M.

Domingo 6 de setiembre

  • Sporting Cristal vs. Los Chankas | Estadio Alberto Gallardo | 11:00 A.M.
  • Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau | Inca Garcilaso de la Vega | 1:30 P.M.
  • Juan Pablo II College vs. Alianza Lima | Complejo Deportivo Juan Pablo II | 3:00 P.M.
  • FBC Melgar vs. ADT | Monumental UNSA | 6:30 P.M.

DATOS CLAVE

  • Alianza Atlético venció 3-2 a UTC el viernes 4 de setiembre en Sullana.
  • Cienciano goleó 5-2 a FC Cajamarca como visitante por el Torneo Clausura 2026.
  • Alianza Lima encabeza la tabla acumulada de la Liga 1 con 52 puntos.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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