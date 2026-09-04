Así van las tablas de posiciones del Clausura y la Acumulada 2026 tras triunfos de Alianza Atlético y Cienciano

En el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura, Cienciano y Alianza Atlético ganaron sus respectivos partidos. El equipo de Sullana se suma como líder a Universitario y Deportivo Garcilaso.

La fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú comenzó este viernes 4 de setiembre con dos partidos. Alianza Atlético le ganó sobre el final a UTC por 3-2 para subirse al primer lugar junto a Universitario y Deportivo Garcilaso. En tanto, Cienciano ganó en Cajamarca en la previa a su cruce de Copa Sudamericana 2026 ante Montevideo City Torque.

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Alianza Atlético se hizo fuerte en Sullana, aunque sufrió para vencer a UTC por 3-2. Lo empezó ganando 2-0 en 10 minutos de juego por los goles de Hernán Lupu y Cristian Penilla, pero el visitante se lo empató para el segundo tiempo. Primero, Manuel Ganoza descontó en la primera parte y, luego, en el complemento lo empató Luis Arce. Sin embargo, en tiempo de descuento, Elián Múñoz marcó el gol del triunfo para el equipo de Federico Urciuoli.

Gracias a su triunfo, ‘El Vendaval’ se metió en el primer lugar del Clausura con 13 puntos, igualando la línea de Universitario y Deportivo Garcilaso, que deben jugar durante este fin de semana y lo pueden superar. Los cajamarquinos, en tanto, se complican cada vez más con el descenso.

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Antes de este resonante triunfo ‘churre’, Cienciano recuperó la sonrisa al ganar su segundo partido en este Torneo Clausura. Como visitante, se deshizo de FC Cajamarca con un 5-2 por los goles de Carlos Cabello, Ray Sandoval, Neri Bandiera, Cristian Souza y Carlos Garcés.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA 2026 TRAS LOS PARTIDOS DEL VIERNES

POS EQUIPOS PUNTOS PJ G E P DIF 1 Deportivo Garcilaso 16 7 5 1 1 +7 2 Universitario de Deportes 16 7 5 1 1 +6 3 Alianza Atlético 16 8 5 1 2 +4 4 Sport Boys 14 7 4 2 1 +7 5 Atlético Grau 13 7 4 1 2 +3 6 Cusco FC 12 7 4 0 3 +3 7 Alianza Lima 12 7 3 3 1 +3 8 Juan Pablo II College 11 7 3 2 2 +3 9 FBC Melgar 11 7 3 2 2 +3 10 Sporting Cristal 10 7 3 1 3 +2 11 Sport Huancayo 10 7 3 1 3 0 12 Comerciantes Unidos 8 7 2 2 3 +1 13 Deportivo Moquegua 7 7 1 4 2 -3 14 Cienciano 7 8 2 1 5 -5 15 FC Cajamarca 7 8 2 1 5 -6 16 Los Chankas 7 7 2 1 4 -7 17 ADT 2 7 0 2 5 -10 18 UTC -3 * 8 0 2 6 -11 *UTC sufrió quita de puntos por sanción por incumplimientos de pago.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LA ACUMULADA 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ G E P DIF 1 Alianza Lima 52 24 15 7 2 +25 2 Universitario de Deportes 45 24 13 6 5 +15 3 Deportivo Garcilaso 42 24 12 6 6 +10 4 Los Chankas 41 24 12 5 7 -3 5 Cienciano 40 25 12 4 9 +7 6 FBC Melgar 39 24 11 6 7 +12 7 Cusco FC 39 24 12 3 9 0 8 Alianza Atlético 34 24 9 7 8 +5 9 Sport Boys 30* 24 9 7 8 +3 10 Sporting Cristal 29 24 8 5 11 0 11 Comerciantes Unidos 29 24 7 8 9 -1 12 Atlético Grau 29 24 8 5 11 -3 13 Juan Pablo II College 27 24 7 6 11 -15 14 Sport Huancayo 26 24 7 5 12 -10 15 Deportivo Moquegua 25 24 6 7 11 -10 16 FC Cajamarca 23* 25 6 6 13 -11 17 ADT 21* 24 5 7 12 -9 18 UTC 10* 24 4 8 12 -15

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UTC recibió 10 puntos de sanción por incumplimiento de pagos.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción por incumplimiento de pagos.

ADT y FC Cajamarca han recibido un punto de sanción cada equipo por infracciones al Reglamento de Licencias.

RESULTADOS DE LA FECHA 8 DEL TORNEO CLAUSURA 2026

Viernes 4 de setiembre

FC Cajamarca 2-5 Cienciano

Alianza Atlético 3-2 UTC

Sábado 5 de setiembre

Sport Huancayo vs. Sport Boys | IPD Huancayo | 3:00 P.M.

Cusco FC vs. CD Moquegua | Inca Garcilaso de la Vega | 6:00 P.M.

Universitario vs. Comerciantes Unidos | Monumental U Marathon | 8:30 P.M.

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Domingo 6 de setiembre

Sporting Cristal vs. Los Chankas | Estadio Alberto Gallardo | 11:00 A.M.

Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau | Inca Garcilaso de la Vega | 1:30 P.M.

Juan Pablo II College vs. Alianza Lima | Complejo Deportivo Juan Pablo II | 3:00 P.M.

FBC Melgar vs. ADT | Monumental UNSA | 6:30 P.M.

DATOS CLAVE