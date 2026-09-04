Julio César Uribe rompió el silencio tras la agresión que sufrió: “Uno nunca debe abandonar el barco cuando las cosas están mal”

Tras la agresión que sufrió de hinchas de Sporting Cristal, el Director General de Fútbol rompió el silencio. Continuará en su cargo y contó sus sensaciones.

Julio César Uribe habló en conferencia de prensa por primera vez tras la agresión que sufrió este jueves 3 de setiembre de parte de hinchas de Sporting Cristal en las inmediaciones del Estadio Alberto Gallardo. El Director General de Fútbol del club aseguró que no dejará su cargo pese a este episodio y contó sus sensaciones.

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La violencia volvió a hacerse presente en el fútbol peruano con el ataque de hinchas de Sporting Cristal a Julio César Uribe. También buscaron irrumpir en el entrenamiento del primer equipo por el mal momento que atraviesa la institución en Liga 1.

El ‘Diamante’ fue el mayor damnificado, al recibir un golpe de parte de un hincha por la espalda y a la cabeza. Ante esto, se llegó a rumorear que podría dejar su cargo en el club para calmar tensiones, pero nada de esto ocurrió. Continuará en su cargo y manifestó que no quiere que vuelva a darse una situación de este estilo.

🚨 Acá el video extendido de lo que pasó realmente tras la agresión a Julio César Uribe a las afueras del estadio Alberto Gallardo:



▪️ Supuestos “hinchas” esperando en la puerta a la comitiva de Sporting Cristal 🇵🇪 con insultos de grueso calibre.

▪️ Agresión al Director General… pic.twitter.com/2GgrmxyWkL — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 4, 2026

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“He pedido las disculpas del caso, lo de mi familia e hijo lo entiendo perfectamente. Siempre los escuché a los tres, siempre, pero yo nunca fui un hombre de dudas. Cuando he estado en el más alto lugar me creí el mejor y cuando he estado abajo nunca me consideré el peor. Soy un hombre de lucha“, aseveró.

“Esto es parte de una responsabilidad que llevo un año. Reitero eso porque conozco todo ya muy bien y sé las cosas que se tienen que cambiar, y estoy de acuerdo con muchas cosas que se tienen que cambiar. El hincha reclama, grita, pero no es la forma“, consideró.

“Vamos a seguir adelante. Todavía estoy fuerte de corazón, sobre todo porque no son muchos los que aman Sporting Cristal como yo. No son muchos los privilegiados que han nacido aquí, no son muchos los que conservan el sentimiento de gratitud y yo alguna virtud debo tener después de tantos defectos. Soy agradecido y muy humilde, aunque no parezca por mi carácter”, dijo.

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Julio César Uribe seguirá como Director General de Fútbol en Sporting Cristal

Las palabras de Uribe confirman su continuidad en el cargo de Director General de Fútbol en Sporting Cristal. Nunca pensó en renunciar, menos en un momento complicado para la institución, según confirmó. También contó que la agresión que recibió ya está en investigación de la Policía Nacional del Perú.

“El tema ya está en manos de la ley. El Perú ha visto algo que no debe volver a repetirse. Yo no creo en otro camino que no sea la convicción de lo que quieras alcanzar. No lo he conocido y hoy hay mejor información. Entonces, sopeso todo lo que expresas y, por principios, uno nunca debe abandonar el barco cuando las cosas están mal. Para mí es un principio. Hay que esperar que el barco esté donde corresponde y quizá decir gracias e irse con gratitud”, sostuvo.

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