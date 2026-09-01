Reimond Manco detalla el factor que más perjudica a Pablo Guede al mando de Alianza Lima

Reimond Manco analizó el momento de Alianza Lima y fue claro en un aspecto del manejo de Pablo Guede. Luego de destacar al entrenador, existió una 'chiquita' de por medio que llama la atención.

Alianza Lima cayó 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Matute el fin de semana pasado y con ello perdió el invicto jugando de local en esta temporada 2026. Además de ello, las duras críticas al equipo no se hicieron esperar y el nombre de Pablo Guede suena como uno de los máximos responsables. Es así que Reimond Manco evaluó el presente del equipo y a la vez fue claro en un aspecto del DT.

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Fuente: Getty Images.

Durante una de las últimas ediciones del programa digital ‘Juego Cruzado‘, en donde por cierto es uno de los panelistas, Reimond Manco detalló algunas falencias de Alianza Lima en el duelo frente de Deportivo Garcilaso. Además, no dejó pasar la oportunidad para revelar que en muchos casos la actitud de Pablo Guede con la prensa local genera conflicto cuando no debería ser así.

“Creo que esa pudo haber sido una buena autocrítica. A mí Pablo Guede me parece que es un muy buen entrenador, un técnico que trabaja mucho, pero creo que a veces el ego le pasa factura porque en sus respuestas siempre tiene ‘la pata en alto’ cuando en realidad los periodistas solo van a hacer su trabajo y a consultarle por su análisis del trámite“; explicó Reimond Manco.

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En base a este análisis, el exJotita soltó una especie de consejo que podría potenciar el rendimiento colectivo del equipo en este Torneo Clausura 2026. “Si Guede le baja dos cambios y empieza a darse cuenta de que, más allá de generar siete u ocho chances ofensivas, hay aspectos que Alianza debe mejorar, el equipo probablemente vuelva a encaminarse. Tampoco es el fin del mundo”.

La oportunidad de Alianza Lima para recuperar terreno en el Torneo Clausura 2026

Luego de la dolorosa e inesperada a manos Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva, ahora Alianza Lima deberá enfocarse en levantar cabeza para recuperar terreno en el campeonato cuando tenga que enfrentar a Juan Pablo II en condición de visita. Lo llamativo de este encuentro es que se jugará en la ciudad de Chongoyape y no en Trujillo o Lima como en otras ocasiones.

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El partido está programado para disputarse el próximo domingo 6 de septiembre a las 15:00 horas por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Veremos qué decisiones toma Pablo Guede junto a su comando técnico para darle otro aire al equipo blanquiazul que requiere de una victoria a como de lugar, de lo contrario empezarán a alejarse de los primeros lugares en la tabla de posiciones.

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