Christian Cueva confesó si jugaría por Universitario o Sporting Cristal siendo hincha de Alianza Lima

Ahora que viene encontrando regularidad en Sport Boys, el nombre de Christian Cueva está siendo elogiando en el país. Es más, el propio '10' reveló si aceptaría alguna propuesta de Ate o del Rímac.

Todo parece indicar que Christian Cueva se reencuentra nuevamente encaminado en el fútbol peruano. Vistiendo la camiseta de Sport Boys durante este Torneo Clausura 2026, además del buen rendimiento colectivo del equipo, el volante está mostrando una importante regularidad que podría hacerlo brillar como en el pasado. Dicho esto, surgió la llamativa consulta si se mudaría a Ate o al Rímac.

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Fuente: Sport Boys.

Durante una reciente entrevista en el programa digital ‘Fuera de Juego‘, además de conversas sobre distintos temas del pasado y presente, Christian Cueva manifestó y recalcó su hinchaje por los colores de Alianza Lima. Ahora, eso no quitó que pueda aceptar alguna propuesta de Sporting Cristal en un futuro y en cuanto a Universitario de Deportes fue mucho más dudoso en su resolución.

“¿Jugaría en Cristal? Sí, definitivamente a quién no le agradaría estar en Cristal. Sería muy tonto de mi parte saber que una institución que creo que es, para mí, la única que ha mantenido de repente un estatus, una línea en todos estos años. Bueno, Alianza hace poco volvió a ser Alianza. La ‘U’ también, pero Cristal creo que viene en una línea distinta”; comentó Christian Cueva en primera instancia.

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En cuanto a la decisión de tomar una futura oportunidad de vestirse de merengue si es que se da el escenario, ‘Aladino’ no entró en tanto detalle y sí resaltó su amor por los colores blanquiazules. “¿Y la ‘U’? Soy hincha de Alianza Lima, lo dije, pero eso no quita tampoco mi trabajo. Yo en algún momento siempre dije: ‘No, voy a Universitario y siempre me dijeron para ir a la ‘U'”.

El gran objetivo de Christian Cueva en esta temporada 2026

Ahora que al parecer se está reencontrando con sus mejores versiones en Sport Boys, existe otro objetivo muy importante dentro de las aspiraciones de Christian Cueva durante este año 2026. Hablamos de la posibilidad de que pueda regresar a la Selección Peruana y así ser parte de la próxima convocatoria de Mano Menezes para los amistosos internacionales que se vienen a fin de mes.

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Perú se alista para enfrentar a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, así que la convocatoria oficial estaría programada para salir el próximo viernes 18 de septiembre. Christian Cueva ha manifestado en varias ocasiones el deseo de volver a trabajar en Videna, lo cual sin duda alguna es un aspecto que lo mueve en demasía y veremos si es que finalmente es seleccionado o no.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Christian Cueva juega actualmente en Sport Boys durante el Torneo Clausura 2026 .

juega actualmente en durante el . Sporting Cristal es el club donde Christian Cueva aceptaría jugar en el futuro.

es el club donde aceptaría jugar en el futuro. 18 de septiembre saldrá la convocatoria de Mano Menezes para la Selección Peruana.