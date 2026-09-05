¿Decisión de Pablo Guede? Kevin Quevedo se alista para reaparecer en el clásico ante Universitario

Kevin Quevedo sigue sin tener continuidad en Alianza Lima y recientemente se pudo conocer sobre la posibilidad de que pueda ser convocado para el duelo ante la 'U' a disputarse en Matute.

Kevin Quevedo se mantiene sin actividad en Alianza Lima. Todavía no sabe lo que es sumar minutos en este Torneo Clausura 2026 y durante los últimos días se pudo conocer que viene entrenando con regularidad para regresar con mucha más fuerza a las planificaciones de Pablo Guede. Es así que el próximo clásico ante Universitario de Deportes podría representar su vuelta a las canchas.

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Fuente: Alianza Lima.

Así es. Una reciente información por parte del periodista Gerson Cuba, quien siempre está muy al pendiente de las novedades de Alianza Lima, detalló que es muy complicado que Kevin Quevedo pueda ser parte de la nómina que enfrente a Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape. Eso sí, la chance de que sea una opción de recambio para el clásico en Matute empieza a tomar relevancia.

“Kevin Quevedo sigue preparándose físicamente, pero tiene bajas posibilidades, a menos que haya un lesionado, de que viaje a Chongoyape. Sigue apuntando a que sea para el clásico la posibilidad de que esté presente. Es difícil que viaje ante Juan Pablo II porque sigue preparándose para el esfuerzo físico que pide Pablo Guede“; informó el comunicador en su canal de Youtube.

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Es importante tener en cuenta que Kevin Quevedo no disputa un partido oficial con Alianza Lima desde el pasado 9 de mayo cuando enfrentaron a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva. Si bien luego fue convocado para los próximos tres partidos, no sumó minutos y en resumen son casi cuatro meses lo que es el atacante no tiene competencia en el equipo blanquiazul.

¿Por qué Pablo Guede decidió darle una nueva oportunidad a Kevin Quevedo?

Resulta que Kevin Quevedo no había cumplido con ciertos pedidos del comando técnico de Alianza Lima durante los últimos meses, además de que no aprobaba las métricas necesarias para ser parte de las planificaciones. La situación se habría dado en más de una ocasión y finalmente Pablo Guede decidió apartarlo de sus planes, a tal punto de que hace unas semanas lo recalcó de manera pública.

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Dicho esto, el atacante victoriano pidió disculpas al grupo y reconoció los errores cometidos, así que ya viene trabajando a la par de sus compañeros y no de manera diferenciada como se sabía. Hoy la posibilidad de que vuelva a competir está más latente que nunca y el clásico en Matute ante Universitario de Deportes podría ser clave para volver a ganarse a una hinchada que anhela el triunfo.

Pablo Guede sobre Kevin Quevedo: “Las cosas se los dije en la cara. Eso queda ahí. No cuento con el” pic.twitter.com/nzTZSHRZXP — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) August 16, 2026

DATOS CLAVES

Kevin Quevedo podría regresar a las canchas en el clásico ante Universitario de Deportes .

podría regresar a las canchas en el clásico ante . 9 de mayo fue el último partido oficial del atacante con Alianza Lima .

fue el último partido oficial del atacante con . Pablo Guede reincorporó al jugador a los entrenamientos grupales tras aceptar sus disculpas.