¿Renunció a Alianza Lima? La verdad sobre la continuidad de Pablo Guede en Matute

Se viene hablando en demasía sobre la permanencia de Pablo Guede en Alianza Lima, incluso con dichos de que habría dado un paso al costado. En la siguiente nota conoce todos los detalles y la verdad de la situación.

Durante las últimas horas se ha venido hablando sobre la posibilidad de que Pablo Guede no vaya a continuar al mando de Alianza Lima. Es más, algunas informaciones indicaban que había presentado su renuncia por asuntos personales luego de una reunión con la directiva en la noche de ayer. Finalmente, toda esta situación fue descartada y el argentino sigue firme en Matute.

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“Pablo Guede está reunido en estos momentos con los Navarro y dirigentes del club blanquiazul, ha presentado su renuncia por temas personales“; reveló el periodista Christian Barturén Peña hace algunas horas a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual encendió todas las armas en el pueblo blanquiazul, sobre todo cuando hay distintos temas administrativos y dirigenciales.

Fuente: @elpunzante

Recién hoy se ha podido confirmar que Pablo Guede no tiene intenciones de marcharse de Alianza Lima y que ahora mismo su máximo objetivo está puesto en el próximo partido del Torneo Clausura 2026 que será ante Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape. Fue la periodista Ana Lucía Rodríguez quien informó al respecto y dijo que incluso esta mañana se entrenó con regularidad en Matute.

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🎙️@analuciarf: "PABLO GUEDE NO SE VA A IR DE ALIANZA. HOY ENTRENÓ CON EL EQUIPO"



"Ayer habló Arosemena y dijo que el club no está en quiebra ni en crisis".#HablemosDeMAX



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¿Es posible la renovación de Pablo Guede en Alianza Lima?

Viendo cómo está la situación interna de Alianza Lima, más que nada en el aspecto dirigencial ya que en el futbolístico tienen por lo menos asegurada la final de la Liga 1 2026, en estos momentos todavía no se ha hablado de la renovación del estratega argentino. Incluso, fue Franco Navarro Mandayo quien hace unos días aseguró que aún no se han conversaciones certeras del tema.

“Pablo Guede ya lo dijo, estamos enfocados en salir campeones. Es lo único que hablamos, la verdad. Nosotros estamos enfocados en salir campeones, en ninguna distracción más y a eso apuntamos. Cada cosa a su debido momento. Estamos felices, pero hay que estar enfocados en lo que nos atañe, que es el campeonato y en esa línea estamos todos“; reveló Franco Navarro Mandayo durante una de las últimas ediciones del programa ‘Fútbol Satélite‘.

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Día, hora y canal de Juan Pablo vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

En el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, Alianza Lima viajará a la ciudad de Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II el próximo domingo 6 de septiembre a las 15:00 horas. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de L1 MAX y L1 Play, además de que en Bolavip Perú podrás disfrutas de todas las incidencias de uno de los encuentros más esperados del fin de semana.

DATOS CLAVES

Pablo Guede desmintió su renuncia y continuará al mando técnico de Alianza Lima .

desmintió su renuncia y continuará al mando técnico de . Alianza Lima enfrentará a Juan Pablo II este domingo 6 de septiembre en Chongoyape .

enfrentará a este en . Franco Navarro Mandayo confirmó que aún no analizan la renovación del DT argentino.