¡Bomba en Matute! Pablo Guede recibió el llamado de San Lorenzo y así respondió

San Lorenzo se encuentra en la búsqueda de entrenador y tuvo en Pablo Guede a una de las opciones. El argentino no lo dudó dos veces y respondió de forma contundente para despejar cualquier duda.

Durante los últimos días se dieron diversos rumores e informaciones sobre una presunta renuncia de Pablo Guede. Luego, se confirmó que el entrenador se mantenía firme al mando de Alianza Lima y al parecer se dio una situación inesperada en la interna del club que tiene que ver con un reciente interés desde San Lorenzo. La respuesta ya fue dada y hasta se hizo pública en el medio local.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Resulta que Néstor Gorosito tan solo duró 8 partidos, alrededor de 2 meses, como entrenador de San Lorenzo y fue echado por la directiva debido a los malos resultados. Sabiendo de la cercanía y de la afinidad de Pablo Guede con la institución, se dio un contacto para conocer la posibilidad de que pueda asumir el cargo. El entrenador de Alianza Lima agradeció, pero no aceptó.

“Desde Argentina llegó una información que tiene que ver con la permanencia de Pablo Guede en Alianza Lima. Según informaciones de algunos colegas argentinos, a varios técnicos le ofrecieron la dirección técnica de San Lorenzo. Ramón Díaz, Pablo Guede y Luis Zubeldía; sin embargo, los tres agradecieron el interés y dijeron que por el momento no están dispuestos a agarrar San Lorenzo“; reveló el periodista Paul Pérez en ‘Modo Fútbol‘.

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Pablo Guede y Alianza Lima solo están enfocados en Juan Pablo II

A pesar de los últimos indicios que presuntamente alejaban a Pablo Guede de las filas de Alianza Lima, una situación que por ahora ha quedado totalmente descartada ya que se mantendrá en el cargo hasta el término de la temporada 2026 cuando también finaliza su vínculo contractual, lo concreto al día de hoy es que tanto el entrenador como el equipo están enfocados en lo futbolístico.

Así es. Luego de la dura derrota frente a Deportivo Garcilaso jugando en Matute el fin de semana pasado, ahora Alianza Lima deberá viajar a la ciudad de Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II el domingo 6 de septiembre a las 15:00 horas con el único objetivo de conseguir los tres puntos. De no ser así, los íntimos empezarán a complicarse en este Torneo Clausura 2026 cuando tienen el objetivo de ganarlo para declararse automáticamente campeones nacionales.

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Fuente: A Presión.

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