Héctor Cúper confirma el regreso de un futbolista ante Comerciantes Unidos: la lista de convocados de Universitario

Universitario se juega un partido importante en el Monumental. Héctor Cúper confirmó el regreso de un delantero a la convocatoria. Conoce las bajas para el duelo ante Comerciantes Unidos.

Universitario de Deportes recibe este sábado 5 de setiembre a Comerciantes Unidos en el partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El entrenador Héctor Cúper confirmó la lista de convocados con el regreso de José Rivera. De esta manera, el ‘Tunche’ vuelve a la consideración y sale de la convocatoria Edison Flores.

Publicidad

Héctor Cúper viene rotando en cuanto a los jugadores convocados. En los últimos dos partidos, ‘Orejas’ Flores ocupó el banco de suplentes: ingresó 9 minutos ante Los Chankas, pero no lo hizo ante UTC. Ahora, le toca el turno al ‘Tunche’, quien buscará ganarse un lugar de manera definitiva.

José ‘Tunche’ Rivera festejando un gol con Universitario (Liga 1 Te Apuesto).

Universitario de Deportes necesita una victoria para seguir en lo más alto del Torneo Clausura 2026 y meterle presión a Deportivo Garcilaso, que juega este domingo ante Atlético Grau. Alianza Atlético ya los igualó en la tabla de posiciones tras su victoria 3-2 ante UTC este viernes.

Publicidad

Las bajas de Universitario para jugar ante Comerciantes Unidos

Además de la salida de Edison Flores y el regreso del ‘Tunche’ Rivera, Héctor Cúper volvió a dejar afuera de la lista de convocados a otros tres jugadores. Aldo Corzo, Jordan Guivin y Bryan Reyna siguen afuera, tal como ha pasado en el último partido ante UTC.

Corzo, quien debe definir su futuro en ‘La U’, volvió a quedar afuera de la lista de convocados debido a que el entrenador cuenta con el resto de sus defensores. En tanto, lo de Jordan Guivin y Bryan Reyna viene siendo una constante de hace más tiempo.

Guivin ha perdido su lugar en la consideración por la aparición de Piero Quispe. En tanto, Bryan Reyna sigue poniéndose a tono físicamente para tener una oportunidad en los próximos partidos del cuadro ‘crema’.

Publicidad

La lista de convocados de Universitario para recibir a Comerciantes Unidos

ARQUEROS: Diego Romero y Miguel Vargas.

Diego Romero y Miguel Vargas. DEFENSORES: Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría, César Inga, Jorge Gutiérrez y Andy Polo.

Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría, César Inga, Jorge Gutiérrez y Andy Polo. VOLANTES: Juan Manuel Requena, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Piero Quispe y Héctor Fértoli.

Juan Manuel Requena, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Piero Quispe y Héctor Fértoli. DELANTEROS: Álex Valera, Gianluca Lapadula, José Rivera y Lisandro Alzugaray.

Lista de convocados de Universitario ante Comerciantes Unidos (Universitario oficial).

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Universitario vs. Comerciantes Unidos?

Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos se enfrentan este sábado 5 de setiembre desde las 8:00 P.M. en el estadio Monumental U Marathon, en el partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El duelo se puede ver en vivo por L1MAX y L1 Play.

Publicidad

DATOS CLAVE