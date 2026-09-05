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Héctor Cúper confirma el regreso de un futbolista ante Comerciantes Unidos: la lista de convocados de Universitario

Universitario se juega un partido importante en el Monumental. Héctor Cúper confirmó el regreso de un delantero a la convocatoria. Conoce las bajas para el duelo ante Comerciantes Unidos.

Héctor Cúper, DT de Universitario de Deportes.
© XHéctor Cúper, DT de Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes recibe este sábado 5 de setiembre a Comerciantes Unidos en el partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El entrenador Héctor Cúper confirmó la lista de convocados con el regreso de José Rivera. De esta manera, el ‘Tunche’ vuelve a la consideración y sale de la convocatoria Edison Flores.

Héctor Cúper viene rotando en cuanto a los jugadores convocados. En los últimos dos partidos, ‘Orejas’ Flores ocupó el banco de suplentes: ingresó 9 minutos ante Los Chankas, pero no lo hizo ante UTC. Ahora, le toca el turno al ‘Tunche’, quien buscará ganarse un lugar de manera definitiva.

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José 'Tunche' Rivera festejando un gol con Universitario en el Torneo Apertura 2026.

José ‘Tunche’ Rivera festejando un gol con Universitario (Liga 1 Te Apuesto).

Universitario de Deportes necesita una victoria para seguir en lo más alto del Torneo Clausura 2026 y meterle presión a Deportivo Garcilaso, que juega este domingo ante Atlético Grau. Alianza Atlético ya los igualó en la tabla de posiciones tras su victoria 3-2 ante UTC este viernes.

Las bajas de Universitario para jugar ante Comerciantes Unidos

Además de la salida de Edison Flores y el regreso del ‘Tunche’ Rivera, Héctor Cúper volvió a dejar afuera de la lista de convocados a otros tres jugadores. Aldo Corzo, Jordan Guivin y Bryan Reyna siguen afuera, tal como ha pasado en el último partido ante UTC.

Corzo, quien debe definir su futuro en ‘La U’, volvió a quedar afuera de la lista de convocados debido a que el entrenador cuenta con el resto de sus defensores. En tanto, lo de Jordan Guivin y Bryan Reyna viene siendo una constante de hace más tiempo.

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Guivin ha perdido su lugar en la consideración por la aparición de Piero Quispe. En tanto, Bryan Reyna sigue poniéndose a tono físicamente para tener una oportunidad en los próximos partidos del cuadro ‘crema’.

La lista de convocados de Universitario para recibir a Comerciantes Unidos

  • ARQUEROS: Diego Romero y Miguel Vargas.
  • DEFENSORES: Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría, César Inga, Jorge Gutiérrez y Andy Polo.
  • VOLANTES: Juan Manuel Requena, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Piero Quispe y Héctor Fértoli.
  • DELANTEROS: Álex Valera, Gianluca Lapadula, José Rivera y Lisandro Alzugaray.
Imagen

Lista de convocados de Universitario ante Comerciantes Unidos (Universitario oficial).

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Universitario vs. Comerciantes Unidos?

Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos se enfrentan este sábado 5 de setiembre desde las 8:00 P.M. en el estadio Monumental U Marathon, en el partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El duelo se puede ver en vivo por L1MAX y L1 Play.

DATOS CLAVE

  • Universitario vs. Comerciantes Unidos juegan este sábado 5 de setiembre a las 8:00 P.M.
  • Héctor Cúper incluyó a José Rivera y dejó fuera a Edison Flores.
  • Corzo, Guivin y Reyna quedaron descartados para la fecha 8 del Torneo Clausura.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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