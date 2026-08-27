Pablo Guede y la principal razón: por la cual no es considerado Piero Cari en Alianza Lima

Alianza Lima está pendiente de la participación de su canterano Piero Cari. El técnico Pablo Guede, tiene establecido por qué no juega aún.

La expectativa en el entorno de Alianza Lima por ver en acción a sus promesas juveniles se mantiene alta. Entre los nombres que más llaman la atención de la hinchada blanquiazul destaca el del canterano Piero Cari.

Publicidad

El volante es considerado una de las joyas con mayor proyección dentro de la institución victoriana. Sin embargo, su ausencia en los últimos compromisos del primer equipo ha generado diversas interrogantes entre los aficionados.

Pablo Guede toma decisiones dentro de Alianza Lima. (Foto: X).

El motivo de Pablo Guede para sentar a Piero Cari

Durante la reciente edición del programa ‘Modo Fútbol’, el periodista José Varela abordó en detalle la situación del futbolista. El comunicador aclaró la postura del estratega argentino respecto al volante.

Publicidad

Según la información expuesta por Varela, el director técnico Pablo Guede considera que el mediocampista aún no se encuentra al 100 % en el aspecto físico. Esta condición resulta determinante dentro de la exigencia del comando técnico para definir la alineación.

El entrenador evalúa diariamente el estado de cada integrante del plantel antes de cada jornada. De este modo, únicamente incluye en la nómina a los futbolistas que se encuentran en la plenitud de sus condiciones.

Recuperación de su nivel en la Selección Peruana

El trayecto reciente de Piero Cari ha estado marcado por un proceso de reacondicionamiento. El canterano venía de superar una lesión que lo alejó temporalmente de las canchas.

Publicidad

Tras dejar atrás las molestias, el jugador sumó rodaje con la selección peruana Sub-20. Esta etapa le permitió recuperar ritmo competitivo de manera paulatina.

Con su recuperación completada y tras retornar de los trabajos con el combinado nacional, el panorama luce más alentador. Cari se perfila como una alternativa concreta para integrar las próximas convocatorias del conjunto íntimo en el torneo local.

Publicidad

DATOS CLAVE