Por el perdón a Kevin Quevedo: Alianza Lima no fichó a jugador con experiencia europea

Alianza Lima decide perdonar a Kevin Quevedo y regresa a entrenar. Con esa decisión, un jugador estaba listo para ser fichado. Pero ahora no.

El mercado de pases en La Victoria dio un giro totalmente inesperado en las últimas horas. Alianza Lima tenía muy avanzadas las gestiones para sumar un último refuerzo de peso en el ataque para afrontar el tramo decisivo de la temporada. Sin embargo, la resolución de un delicado tema disciplinario dentro del plantel terminó cambiando los planes de la directiva por completo.

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La planificación del equipo victoriano sufrió una modificación radical tras una conversación a puerta cerrada. La decisión de respaldar el proceso interno prevaleció por encima de realizar un nuevo desembolso económico en la ventana de transferencias.

Kevin Quevedo vuelve a ser considerado en Alianza Lima. (Foto: X).

La reunión clave que cambió el destino de Alianza Lima

Tras permanecer separado por actos de indisciplina y romper la relación con el comando técnico, Kevin Quevedo sostuvo una reunión clave con el entrenador Pablo Guede y sus compañeros. El atacante ofreció un mea culpa sincero ante el grupo y aceptó someterse a un acondicionamiento físico estricto para ponerse a punto.

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La respuesta del estratega argentino y del vestuario fue positiva, sellando el perdón al futbolista y autorizando su retorno a las prácticas. Con la permanencia del delantero asegurada para los primeros días de octubre, la dirigencia decidió frenar de inmediato cualquier búsqueda externa.

El cuerpo técnico consideró que la reintegración del delantero cubre con creces las necesidades tácticas por las bandas. Por esta razón, el club prefirió apostar por la recuperación de su propio patrimonio antes que saturar la plantilla con un nuevo fichaje.

De Fernando Pacheco a quedarse con Kevin Quevedo

La luz verde para el regreso de Quevedo dejó con las maletas hechas a Fernando Pacheco. El extremo de 27 años se encontraba en condición de agente libre y figuraba como la opción principal para reforzar la ofensiva de Matute en este campeonato.

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Pacheco no era una opción menor, pues ostenta un currículum destacado con pasos por el Fluminense y Juventude de Brasil, además de haber jugado en la Eredivisie de Países Bajos con el FC Emmen y en la liga de Israel. Su velocidad, potencia en el uno contra uno y conocimiento del medio local lo convertían en una incorporación de jerarquía inmediata.

El extremo con roce en Europa que terminó en Deportivo Garcilaso

Al cerrarse definitivamente las puertas de Matute, el atacante no tardó en definir su futuro profesional. Tras caerse la opción blanquiazul, Fernando Pacheco fue anunciado oficialmente como flamante refuerzo de Deportivo Garcilaso para disputar el Torneo Clausura.

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