En plena búsqueda del título de la Liga 1 2026, fue Franco Navarro Mandayo quien dio luces de la renovación de Pablo Guede al mando de Alianza Lima. La información fue clara y precisa, así que vale la pena ponerle mucha atención.

Alianza Lima se alista para un duelo decisivo ante Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Si bien el tema futbolístico es prioritario en estos momentos, muchos hinchas se preguntan cuál será el futuro cercano de Pablo Guede al mando del equipo. Sabiendo que tiene contrato hasta el término del campeonato, hoy se pudo conocer cuál es la postura en la interna del club.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, fue quien habló del tema durante la más reciente edición del programa ‘Fútbol Satélite‘. Lejos de dar detalles específicos y de revelar si es que existió una conversación privada con Pablo Guede sobre su permanencia en la institución, el directivo blanquiazul aseguró que por ahora el enfoque está puesto totalmente en el logro deportivo.

“Pablo Guede ya lo dijo, estamos enfocados en salir campeones. Es lo único que hablamos, la verdad. Nosotros tenemos una ventaja: la gran mayoría del plantel tiene contratos. Entonces, ya no le va a pasar a Alianza Lima lo que le pasaba años anteriores: de quince jugadores vienen, quince jugadores se van. Hay una base importante con contrato”; comentó Franco Navarro Mandayo.

Publicidad

El directivo de Alianza Lima mantuvo la postura de no dar a conocer ninguna conversación del tema. “Sobre lo de Pablo Guede, nosotros estamos enfocados en salir campeones, en ninguna distracción más y a eso apuntamos. Cada cosa a su debido momento. Nosotros estamos felices, pero hay que estar enfocados en lo que nos atañe, que es el campeonato y en esa línea estamos todos“.

Alianza Lima está muy encaminado rumbo al título de la Liga 1 2026

Hablando del aspecto futbolístico en cuanto al equipo liderado técnicamente por Pablo Guede, no perdamos de vista que Alianza Lima se quedó con el Torneo Apertura 2026 y ahora está prendido en el objetivo de ganar el Torneo Clausura 2026 para de manera automática ser declarado como campeón de la Liga 1. El fin de semana que viene tienen un duelo realmente clave ante Deportivo Garcilaso.

Publicidad

Los blanquiazules enfrentarán a los cusqueños el sábado 29 de agosto a las 19:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva en uno de los partidos más resonantes del fin de semana. Con 12 y 13 puntos, respectivamente, en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, el triunfo es imperativo para Alianza Lima con miras al liderato del campeonato. Veremos qué versión muestran jugando en casa.

Fuente: Alianza Lima.

DATOS CLAVES

Pablo Guede y Alianza Lima se enfocan en ganar el título del Torneo Clausura 2026 .

y se enfocan en ganar el título del . Franco Navarro Mandayo confirmó que Alianza Lima cuenta con una base de plantel contratada.

confirmó que cuenta con una base de plantel contratada. Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso el sábado 29 de agosto en Matute.