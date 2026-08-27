¡Historia pura! El récord que rompió Vozinha con 40 años tras debutar en Colo Colo

Vozinha dijo presente oficialmente con camiseta de Colo Colo y en su primer partido empezó a hacer historia. Batió un llamativo récord superando a cracks muy recordados del fútbol chileno, así que veamos todos los detalles del caso.

Bastaron solo 90 minutos de juego para que Vozinha empiece a hacer historia en el fútbol chileno con camiseta de Colo Colo. El día de ayer se dio el debut oficial del arquero caboverdiano en el duelo ante Unión Española por la Copa Chile y fue un 3-0 que evidenció una superioridad muy importante de los locales. Ahora, lo más relevante de la jornada tuvo que ver con un récord logrado por el africano.

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Resulta que Vozinha se convirtió en el futbolista más longevo en disputar un partido de la Copa Chile con 40 años de edad y 84 días. Es decir, no solo hablamos de un récord que representa a los guardametas, sino hablamos de un plano general en donde el caboverdiano superó a cracks de la institución como Justo Villar (39 años y 118 días) y Esteban Paredes (39 años y 72 días).

Es de esta manera que Vozinha empezó con el pie derecho su aventura en Colo Colo. Si bien se trató de un partido en donde no tuvo mucha actividad por el nivel de Unión Española y que finalmente el resultado fue un contundente 3-0 a favor en el Estadio Nacional de Santiago, hablamos de una grata aparición del arquero que ahora espera ganarse un lugar en el equipo titular en la liga local.

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Fuente: ESPN Argentina.

¿Qué dijo Vozinha luego de debutar con Colo Colo en la Copa Chile?

Sabiendo que venía de varios días de arduo e intenso trabajo en los entrenamientos junto a sus compañeros y que la decisión dependía del comando técnico liderado por Fernando Ortiz, Vozinha se mostró muy contento y a la vez tranquilo por el estreno con victoria vistiendo la camiseta de Colo Colo. Además, afirmó que seguirá preparándose de la mejor manera para seguir compitiendo.

“Estoy muy feliz con el juego. Es una sensación muy gratificante después de un largo tiempo sin jugar. Feliz por la victoria. El fútbol es así, pasó tiempo después de mi partido con Argentina en el Mundial. Estuve como dos o tres semanas de vacaciones, entonces necesitaba tiempo para prepararme. Es un honor vestir la camiseta de Colo Colo, el mejor equipo y el más grande del país. Continuaré trabajando para honrar esta camiseta”; declaró Vozinha en ‘TNT Sports Chile‘.

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🇨🇻🤟🎙️ "Es un gran honor vestir la camiseta de #ColoColo"



Estas fueron las declaraciones de Vozinha tras jugar su primer partido con el Cacique, donde terminó con valla invicta, y contó cómo fue su proceso de adaptación para llegar a este momento.



¡Disfruta la… pic.twitter.com/tnw1zFYWio — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 27, 2026

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