Paolo Guerrero le mandó una fuerte lección a Néstor Gorosito tras fracasar con Alianza Lima

Paolo Guerrero rompió el silencio y lanzó una indirecta directa a Néstor Gorosito que reaviva la herida del fracaso de Alianza Lima en la temporada 2025. El histórico delantero cuestionó abiertamente la constante rotación y dejó una frase que no pasó desapercibida: “El equipo siempre debió jugarse con el mismo 11, a no ser que haya una lesión o algún problema”.

Las palabras de Paolo Guerrero apuntan a uno de los temas más discutidos del año en Matute: los cambios permanentes entre los delanteros. A lo largo de la temporada, Néstor Gorosito modificó esquemas, nombres y sociedades casi partido a partido, una situación que terminó afectando la confianza colectiva y la identidad futbolística del equipo.

Para Paolo Guerrero, la continuidad es clave en el alto rendimiento: “Esto por muchos factores: el jugador tiene más confianza”, agregó en charla con RPP Noticias, dejando claro que la falta de estabilidad golpea directamente el rendimiento individual y grupal. En un plantel con jerarquía y experiencia, el mensaje suena a reproche: nunca se consolidó un equipo base y eso terminó pasándole factura a Alianza Lima.

El mensaje cobra aún más fuerza por el contexto: Alianza Lima cerró el 2025 sin cumplir los objetivos trazados ni en la Liga 1 ni en la Copa Libertadores ni en la Copa Sudamericana. En ese escenario, las declaraciones de Paolo Guerrero funcionan como una lectura interna de lo que falló, pero también como una crítica implícita a la conducción técnica de Gorosito.

Guerrero jugando para Alianza. (Foto: Alianza Lima)

Los números de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Néstor Gorosito estuvo en Alianza Lima desde el 6 de diciembre del 2024 al 7 de diciembre del 2025. En total disputó 55 encuentros, ganando 28, empatando 15 y perdiendo 12.

Pero lo que más se le cuestionó a Néstor Gorosito en Alianza Lima es terminar como Perú 4 en la temporada 2025 de la Liga 1 y no poder superar los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Gorosito y Guerrero en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto dinero gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Con este dato, y haciendo un cálculo por toda una temporada, el delantero se llevaría 600 mil dólares por año.

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero renovó una temporada más con Alianza Lima y extendió su vínculo hasta diciembre del 2026.

Datos claves

Paolo Guerrero criticó la rotación de Néstor Gorosito tras el fracaso de Alianza Lima.

Gorosito dirigió 55 partidos entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 en Alianza.

Alianza Lima terminó como Perú 4 y cayó en cuartos de la Copa Sudamericana.

