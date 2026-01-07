Luis Advíncula en Alianza Lima: desde Sporting Cristal los hinchas no perdonan la traición monumental

El mercado de pases del fútbol peruano ha explotado este inicio de 2026 con una noticia que nadie quería creer en el Rímac. Luis Advíncula, el lateral derecho que alguna vez fue el orgullo de Sporting Cristal, ha oficializado su llegada a Alianza Lima. Lo que para los íntimos es un refuerzo de jerarquía, para el pueblo celeste representa una puñalada directa al corazón de su identidad.

Publicidad

Publicidad

Hinchas de Sporting Cristal molestos con Luis Advíncula

La indignación en las redes sociales no se hizo esperar y el término “traición” se volvió tendencia en cuestión de minutos. Los hinchas rimenses, que esperaban un regreso triunfal al club que lo lanzó al estrellato, se toparon con la imagen del “Rayo” luciendo la blanquiazul. La reacción fue tan virulenta que el jugador tuvo que desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram para frenar la ola de insultos.

Luis Advíncula y sus últimos entrenamientos en Boca Juniors. (Foto: X).

Las comparaciones con otros casos de “deslealtad” han sido inevitables entre los seguidores celestes. “Qué asco, así como Pedro Aquino”, comentaban diversos usuarios, recordando a otros canteranos que prefirieron rumbos rivales sobre el amor a la camiseta. Para el hincha de Cristal, este movimiento no es una decisión profesional, sino una falta de respeto a los valores que el club les inculcó desde jóvenes.

Publicidad

Publicidad

Luis Advíncula no cumplió su palabra

El principal argumento de la molestia radica en las promesas de amor eterno que Advíncula deslizó en el pasado. Muchos fanáticos sostienen que siempre existen opciones, incluso si el factor económico es menor, para evitar vestir la camiseta del rival directo. “Si te vas por plata, el dinero es más importante que el amor que decías tener”, sentenció un hincha en un post que alcanzó miles de interacciones.

ver también Luis Advíncula se desvincula de Boca Juniors y tiene acuerdo absoluto para jugar en Alianza Lima

El término “mercenario” ha empezado a resonar con fuerza en los foros deportivos del país. La narrativa de que el fútbol actual se mueve solo por ceros a la derecha ha golpeado la nostalgia del aficionado que veía en Lucho a un futuro referente histórico. Al aceptar la oferta de Matute, el lateral ha sido sentenciado por su antigua hinchada a perder su estatus de ídolo o figura respetada.

Luis Advíncula no es perdonado por traición

“Ahí muere la historia de Luis Advíncula en Sporting Cristal”, rezaba uno de los comentarios más lapidarios en Twitter (X). Para gran parte de la fanaticada, sus títulos y sus grandes actuaciones con la celeste han quedado borradas de un plumazo. A partir de hoy, el lateral ya no será recordado por sus proezas en el Alberto Gallardo, sino por su elección de priorizar el bienestar económico sobre la gratitud.

Publicidad

Publicidad

Luis Advíncula cuando jugaba en Sporting Cristal. (Foto: X).

Desde el entorno de Alianza Lima, la perspectiva es opuesta: celebran la llegada de un jugador con roce internacional para pelear la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, Advíncula deberá cargar con una mochila pesada. El asedio mediático y la presión de saberse repudiado por su antigua casa serán factores que pondrán a prueba su fortaleza mental en cada jornada de la Liga 1.

El destino, siempre caprichoso, podría ponernos frente a un duelo directo entre Alianza y Cristal en las fases previas de la Libertadores. Ese día, el estadio no solo vibrará por el fútbol, sino por el sentimiento de una hinchada que no olvida ni perdona. Luis Advíncula ya tomó su decisión, pero el precio de la “traición monumental” es un estigma que lo acompañará por el resto de su carrera en Perú.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES