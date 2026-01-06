El poderoso equipo sudamericano que está buscando fichar a Fabián Bustos tras su paso por Olimpia

Fabián Bustos salió del mapa después de su mal paso por Olimpia de Paraguay. El entrenador argentino no logró hacer un buen trabajo como en Universitario de Deportes, esto lo condenó y lo terminaron echando. Quedando sin empleo desde ese momento. Ahora el estratega está siendo seguido por un importante club que quiere contar con sus servicios.

En Ecuador dan por hecho la salida de Ismael Rescalvo del Barcelona. Esto deja a dos candidatos listos para tomar su lugar según Eduardo Erazo Veloz, uno de ellos es Fabián Bustos y el otro César Farías. Así que todo podría llegar a decidirse pronto y el argentino volvería a tener una nueva etapa en el conjunto ecuatoriano.

Cambio de entrenador en Barcelona SC.

Recordemos que Bustos ya estuvo en este equipo en el año 2020 a inicios del 2022 con 93 partidos dirigidos. Después volvería tras un breve paso en el Santos de Brasil. Ahí serían solo 25 los juegos que dirigiría hasta el 2023, pasando después por el fútbol brasileño otra vez en el América-MG.

¿Fabián Bustos se olvida de la Selección Peruana?

Debido a la llegada de Jean Ferrari al cargo de la FPF en busca de un nuevo entrenador, se especuló bastante la posible contratación de Bustos. Pero parece que solo fue eso, un rumor que se dio por su pasado en el cuadro ‘crema’. Ya que hasta ahora no se ha dado ningún acercamiento o por lo menos que se pueda haber visto.

Más bien, ya este mes de enero se debería conocer al que debería tomar las riendas de la Selección Peruana. Así que habrá que esperar a ver de quién se trata. No hay pista alguna, pero todo indica que sería alguien de renombre, así que en este caso se podría descartar al argentino que parece que tendría muchas chances de volver a Barcelona.+

Datos Claves

El entrenador Fabián Bustos es candidato para dirigir al Barcelona de Ecuador tras dejar Olimpia .

es candidato para dirigir al de Ecuador tras dejar . El argentino Fabián Bustos dirigió un total de 93 partidos en su primera etapa con Barcelona .

dirigió un total de en su primera etapa con . La FPF, liderada por Jean Ferrari, definirá al nuevo técnico nacional en el mes de enero.

