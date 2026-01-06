Alianza Lima de malas, se conoció el primer lesionado a días de iniciar pretemporada

Alianza Lima comenzó su pretemporada hace solo un par de días. Pero en ese poco tiempo ya se conoció el primer jugador que cayó lesionado. Una mala suerte para el cuadro ‘Blanquiazul’ que lleva varios años sufriendo con el tema de los jugadores lesionados. Pero que no han logrado poder resolver hasta el momento.

En este caso el primero es Kevin Quevedo, el jugador sufrió una lesión en el último entrenamiento del día 05 de enero. Según el parte médico tiene un esguince de segundo grado en el tobillo derecho. No se sabe el tiempo promedio en el que se mantendrá fuera de las canchas. Lo que si es clave, es que se mantendrá activo y se buscará de inmediato su recuperación física.

Comunicado de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

El extremo fue visto llegar al aeropuerto Jorge Chávez en silla de ruedas, lo que deja en claro que es algo importante. Ahora lo más valioso para el plantel es que se pueda seguir recuperando lo más pronto posible. Así como también, se espera que ya no se den más lesiones. Recordemos que los ‘blanquiazules’ vienen teniendo problemas con la salud de sus jugadores desde hace un par de años.

Así llegó Kevin Quevedo:

Hinchas piden un extremo tras la lesión de Kevin Quevedo

Tras enterarse de esta baja, los hinchas en las redes sociales no dudaron un solo minuto en pedir a un nuevo extremo para la temporada. Esto debido a que no se sabe el tiempo de su lesión, aparte de que comenzarán pronto la Liga 1 y también la Copa Libertadores. Dos torneos en el que tendrán que rotar a sus jugadores para poder pelear ambos.

Hinchas piden un nuevo extremo (Foto: X).

Entre las sugerencias se tiene a Bryan Reyna. Futbolista que está en Belgrano, club que ya decidió que no contará con sus servicios, así que se le está buscando un nuevo equipo. Por lo pronto no se sabe a donde irá, pero se especula que podría tener un pronto regreso al Perú.

Esto podría depender si se aprueba o no la posibilidad de fichar a un extranjero más. Pues se habla que podría haber 7 para el próximo año, lo que haría que se tenga muchas más variables en el ataque para los ‘blanquiazules’ que buscan ser protagonistas nuevamente.

