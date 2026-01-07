Es tendencia:
En Argentina revelaron por qué Boca Juniors rescindió a Luis Advíncula y no tiene que ver con Alianza Lima

Alianza Lima no tiene nada que ver en la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors. Acá te contamos los detalles al respecto, de este fichaje.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Boca Juniors le rescindió a Luis Advíncula y Alianza Lima no tiene que ver.
Boca Juniors le rescindió a Luis Advíncula y Alianza Lima no tiene que ver.

La salida de Luis Advíncula de Boca Juniors ha generado un terremoto mediático en Sudamérica. Aunque su llegada a Alianza Lima es prácticamente un hecho, los motivos reales de su desvinculación del club argentino acaban de ser revelados por fuentes directas desde Buenos Aires.

Luis Advíncula se va libre de Boca Juniors

El periodista de ESPN Argentina, Emiliano Raddi, fue el encargado de esclarecer la situación que rodea al lateral derecho. Según el comunicador, la decisión no fue forzada por el club blanquiazul, sino que nació de una solicitud personal del propio futbolista peruano.

Luis Advíncula jugando en Boca Juniors.

Advíncula mantuvo una reunión con la directiva xeneize hace pocos días para plantear su necesidad de abandonar la institución. El motivo principal responde a un tema personal que el “Rayo” busca resolver estableciéndose nuevamente en su país natal para esta temporada 2026.

Boca Juniors liberó al futbolista peruano

A pesar de que al defensor aún le restaba un año de contrato en la Bombonera, prefirió priorizar su tranquilidad. Para facilitar su salida, el jugador decidió resignar una parte importante de lo económico, renunciando a cobrar lo que le correspondía por el tiempo restante de su vínculo.

Desde la perspectiva de Boca Juniors, la propuesta fue vista como una oportunidad estratégica. La directiva argentina consideró positivo el movimiento, ya que les permite ahorrar un salario sumamente elevado en un jugador que ya no era considerado la prioridad absoluta en su puesto.

Alianza Lima se beneficia con el movimiento

El club argentino valoró el profesionalismo de Advíncula durante su etapa en el equipo, pero entendieron que el ciclo deportivo había cumplido su curso. Con la irrupción de nuevos talentos en la banda derecha, la rescisión fue el camino más lógico para ambas partes.

Luis Advíncula supo jugar el Mundial de Clubes.

En las últimas horas, el proceso legal ha entrado en su fase final con la firma de los documentos formales. El jugador ya se despidió de sus compañeros en el predio de Ezeiza, cerrando una etapa llena de éxitos donde se ganó el respeto de la hinchada “bostera”.

Con la carta de libertad en la mano, el camino queda totalmente despejado para que Alianza Lima anuncie su fichaje estrella. Luis Advíncula se prepara ahora para un nuevo reto en la Liga 1, donde buscará demostrar que su jerarquía sigue intacta tras su paso por la élite argentina.

DATOS CLAVES

  • El periodista Emiliano Raddi de ESPN confirmó la rescisión de contrato de Luis Advíncula.
  • El futbolista Luis Advíncula renunció a beneficios económicos para salir libre de Boca Juniors.
  • La salida del lateral peruano permitirá a Boca Juniors ahorrar un salario elevado en 2026.
