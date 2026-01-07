Luis Advíncula tomó drástica decisión luego de traicionar a Sporting Cristal y fichar por Alianza Lima

La lealtad en el fútbol peruano parece haber quedado en el olvido tras el último movimiento de Luis Advíncula. El lateral derecho, que durante años juró amor eterno a la camiseta de Sporting Cristal, ha roto su promesa al cerrar un acuerdo definitivo con Alianza Lima. Este “puñal” deportivo ha provocado una herida profunda en el hincha rimense, que hoy ve cómo su máximo referente elige al rival directo para continuar su carrera.

Luis Advíncula traicionó su pasado

Esta incorporación representa uno de los movimientos más polémicos de los últimos años. Durante mucho tiempo, el “Rayo” fue considerado un ídolo en Sporting Cristal, club al que siempre llamó “su casa”. Sin embargo, su llegada al cuadro de La Victoria ha sido interpretada por la hinchada bajopontina como una traición imperdonable a sus antiguos juramentos de lealtad.

Luis Advíncula siendo capitán en Boca Juniors. (Foto: X).

Ante la ola de críticas recibidas, el jugador ha tomado una drástica decisión en sus redes sociales. Al ingresar a su perfil oficial de Instagram, se puede observar que Advíncula ha bloqueado por completo la sección de comentarios. Esta medida busca silenciar el descontento de miles de aficionados que se sienten defraudados por su elección profesional.

Silenció a los hinchas de Sporting Cristal

El gesto de cerrar sus redes sociales es un intento claro de evitar el “archivo” digital. Los hinchas celestes han comenzado a reflotar videos y entrevistas antiguas donde el futbolista aseguraba que solo jugaría por Cristal en Perú. Con este bloqueo, el lateral evita que sus publicaciones se conviertan en un campo de batalla lleno de reclamos y recordatorios de sus promesas.

Desde el entorno del jugador, se argumentará que esta es una medida para mantener la salud mental y enfocarse en su nuevo reto deportivo. El lateral derecho busca llegar con tranquilidad a la pretemporada en Uruguay, donde se unirá al plantel dirigido por Pablo Guede. Alianza Lima lo proyecta como su gran referente para la Copa Libertadores 2026.

Luis Advíncula jugará en Alianza Lima

Por otro lado, la directiva de Sporting Cristal se ha mantenido en silencio tras confirmarse el fichaje. Hace apenas unos días, el club del Rímac había descartado el retorno del “Rayo” por motivos presupuestarios y de planificación deportiva. Esta negativa habría sido el detonante final para que Advíncula aceptara la millonaria oferta presentada por el Fondo Blanquiazul.

Luis Advíncula en la Bombonera de Boca Juniors. (Foto: X).

La rivalidad entre ambos clubes añade una capa extra de tensión a este traspaso. Ver a un referente histórico del equipo cervecero con la indumentaria del clásico rival es un golpe duro para la identidad del club bajopontino. Los hinchas ya cuentan los días para el primer enfrentamiento directo, donde el recibimiento al lateral promete ser hostil.

Finalmente, el silencio digital de Luis Advíncula solo aumenta la expectativa por su presentación oficial en Matute. Se espera que en las próximas horas el club íntimo publique el primer video del jugador con la camiseta puesta. Mientras tanto, el muro que ha levantado en Instagram deja claro que el vínculo sentimental con Sporting Cristal se ha roto definitivamente.

